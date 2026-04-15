Россияне ударили по Днепру: пылает административное здание (видео)

В ночь на 15 апреля российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего в городе загорелось административное здание.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Днепру. Произошло возгорание административного здания. Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал Ганжа.

Впоследствии он обнародовал видео самого пожара, вспыхнувшего в городе после российского удара.

Около четырех ночи Ганжа отметил, что из-за атаки россиян на Днепр 29-летняя женщина получила ранения.

Отметим, что серии взрывов в Днепре прогремели около трех часов ночи.

Перед этим Повтиряные силы ВСУ предупреждали о БПЛА, летевших в направлении Днепра.

Напомним, в ночь на 14 апреля "Шахед" попал в многоэтажку Харькова.

