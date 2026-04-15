Росіяни вдарили по Дніпру: палає адміністративна будівля (відео)

У ніч на 15 квітня російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого у місті загорілась адміністративна будівля.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Сталося займання адміністративної будівлі. Попередньо, минулося без постраждалих", — написав Ганжа.

Згодом він оприлюднив відео самої пожежі, що спалахнула у місті після російського удару.

Близько четвертої ночі Ганжа зазначив, що через атаку росіян на Дніпро 29-річна жінка дістала поранень.

Зазначимо, що серії вибухів у Дніпрі пролунали близько третьої ночі.

Перед цим Повтіряні сили ЗСУ попереджали про БПЛА, що летіли у напрямку Дніпра.

