"Шахед" влучив у багатоповерхівку Харкова: постраждали верхні поверхи, деталі

Під ранок 14 квітня ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова.

Найбільше постраждали верхні поверхи будівлі, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Влучання бойового дрону у багатоповерхівку у Шевченківському районі", — написав Терехов, додавши, що наслідки удару уточнюються.

Згодом він додав, що на місці удару зафіксовано невелике задимлення.

"За попередньою інформацією, удар прийшовся на останніх поверхів", — зазначив Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підкреслив, що БПЛА влучив у балкон квартири багатоповерхового будинку.

"Постраждала 44-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", — наголосив Синєгубов.

Зазначимо, що перед ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА, який летів курсом на Харків з півночі.

