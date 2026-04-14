"Шахед" попал в многоэтажку Харькова: пострадали верхние этажи, детали

Под утро 14 апреля ударный беспилотник попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе Харькова.

Больше всего пострадали верхние этажи здания, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Попадание боевого дрона в многоэтажку в Шевченковском районе", — написал Терехов, добавив, что последствия удара уточняются.

Впоследствии он добавил, что на месте удара зафиксировано небольшое задымление.

"По предварительной информации, удар пришелся на последних этажей", — отметил Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркнул, что БПЛА попал в балкон квартиры многоэтажного дома.

"Пострадала 44-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", — подчеркнул Синегубов.

Отметим, что перед ударом Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА, который летел курсом на Харьков с севера.

