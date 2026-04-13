РФ атаковала Черниговскую область в ночь после Пасхи: без света остались 12 тысяч абонентов

В ночь с 12 на 13 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области, в результате чего 12 тысяч абонентов остались без света.

О вражеских дронах на Черниговщине после полуночи Пасхи сообщали Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА на севере Черниговщины курс западный", — говорилось в сообщении.

А уже после 1-й ночи "Черниговоблэнерго" сообщило о последствиях российской атаки.

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены более 12 тысяч абонентов этого же района", — отметили в компании.

Там также подчеркнули, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью.

Отметим, что после окончания срока действия "Пасхального перемирия" взрывы также слышали в Кропивницком.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

