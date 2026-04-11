Не протрималися й години: ЗС РФ порушили "Великоднє перемир'я" й звинуватили ЗСУ

О 16:00 у Страсну суботу розпочалося "Великоднє перемир'я", яке має триватиме до кінця 12 квітня. Утім, Росія вже встигла порушити "режим тиші".

Росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Херсонській області лише через півгодини після того, як святкове тимчасове перемир'я вступило у дію. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зокрема, ЗС РФ накрили РСЗВ Тягинську громаду.

В області, як повідомляється, дуже активні ворожі fpv-дрони.

Буквально за пів-години до початку перемир'я росіяни атакували тролейбус у Корабельному районі Херсона, внаслідок чого постраждав водій, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Тролейбус після російської атакти у Херсоні Транспортний засіб врізався у приватний будинок

Водія у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні, де медики боролися за його життя.

Пізніше глава ХОВА додав, що від отриманих травм водій помер у лікарні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько опублікував світлини з середини пошкодженого тролейбуса.

У тролейбуса пробитий дах Кабіна водія

Про постраждалих пасажирів інформація не надходила, — зауважив він.

Крім того, повітряну тривогу оголошували на Харківщині через загрозу БпЛА "Молнія".

При цьому росіяни звинуватили ЗСУ у порушенні перемир'я. Українські військові нібито вдарили по тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Внаслідок скидів з БПЛА нібито було пошкоджено три автомобілі, будинок, постраждала людина, повідомив призначений окупантами т.в.о. голови міського округу Володимир Оганесов.

Нагадаємо, що під час Великодневих свят Україна дзеркально реагуватиме на усі загрози. ЗСУ врахують попередні порушення росіянами подібних домовленостей.

Інвціатором "Великоднього перемир'я"-2026 став глава Кремля Володимир Путін. Режим припинення вогню має діяти з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня.

На думку експертів, насправді таким чином Росія хоче домогтися від США відтермінування санкцій.