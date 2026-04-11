ЗСУ дотримуватимуться тиші на Великдень: Генштаб повідомив, як реагуватимуть на порушення Росії

Під час Великодневих свят Україна забезпечить "режим тиші", але дзеркально реагуватиме на усі загрози. ЗСУ врахують попередні порушення росіянами подібних домовленостей, наголосили у Генеральному штабі.

Сили оборони України на час святкування Великодня забезпечать дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил.

Україна, як наголошується, забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом дзеркального реагування.

Водночас, враховуючи попередні порушення окупантами аналогічних домовленостей, Сили оборони України готові до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку ЗС РФ.

У разі виявлення висування підрозділів росіян до лінії бойового зіткнення, перегрупування сил та засобів, проведення інженерних робіт або підготовки до штурмових дій тощо українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження, йдеться у повідомленні.

Наголошується, що такі ж правила діятимуть у небі та на морі. Запуски ракет чи ударних БпЛА по території України також отримають дзеркальну відповідь.

Великоднє перемир'я 2026

Увечері 9 квітня російські медіа повідомили про оголошене Володимиром Путіним "великоднє перемир'я". За їхніми даними, режим припинення вогню з російського боку мав діяти з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року.

На заяву Кремля відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна готова діяти дзеркально у відповідь на будь-які реальні кроки щодо припинення вогню.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на заяву Володимира Зеленського стосовно "відповідних дій" у разі порушення "велекоднього перемир'я". Кремлівський посадовець заявив, що мир нібито "може настати хоч завтра".

Утім, оголошене Росією так зване "великоднє перемир’я" насправді може мати приховану політичну мету — домогтися від США відтермінування санкцій ще на місяць.