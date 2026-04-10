У Кремлі прокоментували згоду України на великоднє перемир'я Путіна: хочуть ще дещо

У Кремлі "побачили" заяву українського президента Володимира Зеленського, який відповів, що Україна "буде діяти відповідно", відреагувавши на рішення Путіна щодо перемир’я.

Але, за словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, Росії нібито "не потрібне перемир'я, а потрібен міцний, стійкий мир". Його заяву цитує російське агенство "ТАСС".

Також Пєсков вкотре повторив, що нібито "мир може настати хоч завтра, якщо Зеленський ухвалить рішення".

"Інформація про оголошення Путіним великоднього перемир'я широко поширилася. У Кремлі бачили заяву Зеленського про те, що Київ згоден на це. Як ми неодноразово говорили, ми хочемо не перемир'я, ми хочемо миру, міцного, стійкого миру. А мир між РФ і Україною може настати сьогодні, якщо Зеленський ухвалить рішення і візьме на себе відповідальність", — заявив речник Кремля, маючи на увазі виведення ЗСУ з Донбасу.

Путін оголосив перемир'я до Великодня: які умови

Увечері 9 квітня кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у зв'язку з великодніми святами. Російські ЗМІ повідомляли, що великоднє перемир'я з російського боку діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

В указі Путіна йшлося, що міністру оборони РФ Андрію Бєлоусову і начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову вказано на час "з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року зупинити бойові дії на всіх напрямках, але російські окупанти мають бути готові "припинити провокації", якщо такі виникнуть з боку України.

Реакція України: що відомо

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемир'я до Великодня, про яке увечері 9 квітня оголосив глава Кремля Володимир Путін. Зеленський сказав, що Україна "буде діяти відповідно". Він зазначив, що люди потребують великодніх свят без загроз, а також хочуть "реального руху до миру". Росіяни мають шанс не повертатися до ударів по Україні і після завершення свят, наголосив український президент.