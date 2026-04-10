Путін хоче відтермінувати санкції США: ЗМІ розкрили основну мету "великоднього перемир'я"

Оголошене Росією так зване "великоднє перемир’я" може мати приховану політичну мету — домогтися від США відтермінування санкцій ще на місяць. Водночас експерти сумніваються, що на фронті запанує повна тиша навіть на період дії заявленого припинення вогню.

Як йдеться в матеріалі видання "Телеграф", рішення Кремля є не стільки мирною ініціативою, скільки тактичним кроком, спрямованим на зовнішню аудиторію, передусім на Сполучені Штати. Зокрема про це розповів політолог Володимир Фесенко.

В цілому, ще вранці 9 квітня у Кремлі запевняли, що жодного рішення щодо перемир’я немає, однак уже надвечір риторика різко змінилася. Російська влада в односторонньому порядку оголосила "великоднє перемир’я", яке має тривати з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. При цьому Україна раніше виступала з аналогічною ініціативою, однак російська сторона відкладала відповідне рішення.

На думку Фесенко, оголошення перемир’я має подвійний характер. Так, з одного боку, це інформаційно-пропагандистський крок, вигідний російському керівництву, а з іншого — сигнал для Вашингтона. Ба більше, експерт пов’язує цю заяву з візитом до США російського переговорника Кирила Дмитрієва, під час якого, за його оцінкою, ключовим питанням є не мирні переговори, а можливість продовження послаблення санкцій щодо російської нафти ще приблизно на місяць. Такий сценарій, за словами політолога, може бути вигідний і самим США з огляду на інтерес до зниження цін на нафту.

"Головна мета його переговорів – це не припинення вогню, не угода про мир і навіть не відновлення переговорів, хоча ця тема буде обговорюватись. Я думаю, що головна мета – це домовленість про продовження рішення США щодо припинення американських санкцій щодо російської нафти", — каже він.

Водночас експерт підкреслює, що це "перемир’я" не означає жодних реальних зрушень у напрямку повноцінного припинення вогню чи мирного врегулювання. За його словами, йдеться радше про ситуативну ініціативу, яка не змінює загальної логіки війни. Крім того, він прогнозує, що повного дотримання режиму тиші не буде — бойові дії можуть тривати на окремих ділянках фронту.

"Росія зараз в цьому не зацікавлена і американці поки не здійснюють тиск на Росію в цьому питанні. Так що вся ця заява Путіна, це не більше, ніж піар-крок, пропагандистські ігри, не більше того", — додав він.

Окремо політолог зазначає, що більш показовим індикатором реального прогресу могли б стати гуманітарні домовленості, зокрема обмін полоненими. Якщо такі кроки відбудуться, це свідчитиме про збереження переговорного процесу хоча б на мінімальному рівні.

Схожу позицію висловлює і політолог Євген Магда. На його думку, Росія навмисно затягувала з оголошенням перемир’я, щоб зробити це у вигідний для себе момент і перехопити ініціативу. Він пояснює, що Кремль прагнув сформувати ситуацію, за якої Україна не змогла б відмовитися від такого кроку, а також створити враження, що саме Москва виступає ініціатором "мирних" дій, попри те, що раніше відповідні пропозиції лунали з боку Києва.

"Мета Москви — сформувати альтернативний порядок денний. При цьому чи втримаються росіяни від обстрілів сказати важко. "Лінія фронту довга", — наголосив він.

Нагадаємо, що, на думку майора ЗСУ Андрія Ткачука, Росія може вдатися до масованих атак по українських містах у ніч із 10 на 11 квітня — напередодні оголошеного нею ж "великоднього перемир’я".

Також Фокус писав, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на заяву Володимира Зеленського стосовно "відповідних дій" у разі порушення "велекоднього перемир'я". На це кремлівський посадовець заявив, що нібито "мир може настати хоч завтра, якщо Зеленський ухвалить рішення".