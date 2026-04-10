Росія може масовано атакувати Україну перед "великоднім перемир'ям": яка ціль ворога, — майор

Росія може вдатися до масованих атак по українських містах у ніч із 10 на 11 квітня — напередодні оголошеного нею ж "великоднього перемир’я". У ЗСУ не виключають, що такі дії можуть стати частиною звичної тактики ескалації перед заявленими паузами у бойових діях.

Як розповів майор ЗСУ Андрій Ткачук в коментарі Radio NV, досвід попередніх подібних "перемир’їв" демонструє, що Росія систематично їх ігнорує. Він нагадав, що торік так зване великоднє перемир’я фактично не діяло: на фронті фіксувалися близько сотні штурмових дій, майже дві тисячі обстрілів українських позицій, зокрема із застосуванням важкого озброєння та FPV-дронів.

За словами військового, попри формальні заяви про припинення вогню, реальної паузи в бойових діях не було — на окремих напрямках спостерігалося лише короткочасне зниження інтенсивності. Він також припустив, що і цього разу навіть оголошене "перемир’я" не убезпечить від ударів, зокрема з використанням далекобійних безпілотників типу "Герань" і "Гербера", якими Росія регулярно атакує українські міста.

Окремо Ткачук не виключив, що обстріли можуть відбутися ще до офіційного старту режиму тиші — у ніч перед його початком. Він наголосив, що довіряти подібним заявам з боку Росії підстав немає, адже попередні "перемир’я" неодноразово використовувалися лише як інформаційний привід.

"Це ми можемо, напевно, розраховувати на цей вікенд. Зважаючи на те, що так зване великоднє перемир’я нібито має розпочатися з обіду 11 квітня, я би не виключав того, що росіяни, у контексті своєї поведінки, своєї мерзенності і цинічності, можуть здійснити обстріли цивільних українських міст у п’ятницю–суботу. Для них це абсолютно не стане чимось надприродним. Це те, що вони можуть зробити. Тому я би й надалі не виключав таких речей, адже це росіяни, і вірити їм та вестися на це — означає обманювати самих себе", — пояснив він.

Крім того, за його словами, оголошення таких ініціатив може бути пов’язане з політичними та дипломатичними процесами, однак на ситуації на фронті це суттєво не впливає. Українські військові, підсумував він, і надалі виходять із того, що реального дотримання режиму припинення вогню з боку РФ очікувати не варто.

"Насправді є потенціал до певних процесів, але я не вірю в той факт, що росіяни все-таки підуть на якісь більш ґрунтовні формати перемир’я. Так само не вірю і в те, що вони до кінця дотримуватимуться того перемир’я, яке Путін оголосив", — додав він.

Нагадаємо, що ввечері 9 квітня російські медіа повідомили про нібито оголошене Володимиром Путіним "великоднє перемир’я". За їхніми даними, режим припинення вогню з російського боку мав би діяти з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року. Водночас деталі цієї ініціативи залишаються незрозумілими, зокрема немає чіткої інформації, чи передбачає вона повне припинення ударів по Україні, включно з ракетними та дроновими атаками.

Згодом на заяву Кремля відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна готова діяти дзеркально у відповідь на будь-які реальні кроки щодо припинення вогню. За його словами, Київ неодноразово пропонував запровадити режим тиші на період великодніх свят і готовий дотримуватися відповідних домовленостей у разі їх виконання іншою стороною