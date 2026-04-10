РФ может массированно атаковать Украину перед "пасхальным перемирием": какова цель врага, — майор

Россия может прибегнуть к массированным атакам по украинским городам в ночь с 10 на 11 апреля — накануне объявленного ею же "пасхального перемирия". В ВСУ не исключают, что такие действия могут стать частью привычной тактики эскалации перед заявленными паузами в боевых действиях.

Как рассказал майор ВСУ Андрей Ткачук в комментарии Radio NV, опыт предыдущих подобных "перемирий" демонстрирует, что Россия систематически их игнорирует. Он напомнил, что в прошлом году так называемое пасхальное перемирие фактически не действовало: на фронте фиксировались около сотни штурмовых действий, почти две тысячи обстрелов украинских позиций, в том числе с применением тяжелого вооружения и FPV-дронов.

По словам военного, несмотря на формальные заявления о прекращении огня, реальной паузы в боевых действиях не было — на отдельных направлениях наблюдалось лишь кратковременное снижение интенсивности. Он также предположил, что и на этот раз даже объявленное "перемирие" не обезопасит от ударов, в том числе с использованием дальнобойных беспилотников типа "Герань" и "Гербера", которыми Россия регулярно атакует украинские города.

Відео дня

Отдельно Ткачук не исключил, что обстрелы могут произойти еще до официального старта режима тишины — в ночь перед его началом. Он отметил, что доверять подобным заявлениям со стороны России оснований нет, ведь предыдущие "перемирия" неоднократно использовались только как информационный повод.

"Это мы можем, наверное, рассчитывать на этот уикенд. Учитывая то, что так называемое пасхальное перемирие якобы должно начаться с обеда 11 апреля, я бы не исключал того, что россияне, в контексте своего поведения, своей мерзости и циничности, могут осуществить обстрелы гражданских украинских городов в пятницу-субботу. Для них это абсолютно не станет чем-то сверхъестественным. Это то, что они могут сделать. Поэтому я бы и в дальнейшем не исключал таких вещей, ведь это россияне, и верить им и вестись на это — значит обманывать самих себя", — пояснил он.

Кроме того, по его словам, объявление таких инициатив может быть связано с политическими и дипломатическими процессами, однако на ситуации на фронте это существенно не влияет. Украинские военные, подытожил он, и в дальнейшем исходят из того, что реального соблюдения режима прекращения огня со стороны РФ ожидать не стоит.

"На самом деле есть потенциал к определенным процессам, но я не верю в тот факт, что россияне все-таки пойдут на какие-то более основательные форматы перемирия. Так же не верю и в то, что они до конца будут придерживаться того перемирия, которое Путин объявил", — добавил он.

Напомним, что вечером 9 апреля российские медиа сообщили о якобы объявленном Владимиром Путиным "пасхальном перемирии". По их данным, режим прекращения огня с российской стороны должен был бы действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года. В то же время детали этой инициативы остаются непонятными, в частности нет четкой информации, предусматривает ли она полное прекращение ударов по Украине, включая ракетные и дроновыми атаками.

Впоследствии на заявление Кремля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина готова действовать зеркально в ответ на любые реальные шаги по прекращению огня. По его словам, Киев неоднократно предлагал ввести режим тишины на период пасхальных праздников и готов соблюдать соответствующие договоренности в случае их выполнения другой стороной