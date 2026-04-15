ЗС РФ атакували Запоріжжя: зруйновані зупинка, автостоянка, будівлі, є загиблі (фото, відео)

Вранці 15 квітня російські війська атакували Запоріжжя, внасліок чого було пошкоджено зупинку громадського транспорту, автостоянку та прилеглі житлові будинки.

Загинула 74-річна жінка, яка перебувала під час атаки в кіоску на зупинці, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Близько пʼятої ранку ворог завдав ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкодило автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск", — написав Федоров.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя 15 квітня Фото: Запорізька ОВА

Він уточнив, що пожежі, які виникали на місцях атак, вже ліквідовані.

Водночас Федоров оприлюднив відео пожежі на автостоянці та наслідки удару по зупинці громадського транспорту.

На момент публікації матеріалу для Запорізької області зберігалась загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня росіяни вдарили по Дніпру.

Фокус також писав про те, що у ніч після Великодня РФ атакувала Чернігівщину, внаслідок чого без світла залишились 12 тисяч абонентів.