Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Россияне сбросили ФАБ-1500 на центр Славянска: повреждены почти 40 многоэтажек (фото)

Последствия удара по Славянску | Фото: Суспільне

Российские военные утром 15 апреля атаковали Славянск, ударив по центральной части города фугасной авиабомбой. Известно об одном раненом в результате атаки.

В результате атаки были повреждены по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей. Об этом сообщил председатель МВА Вадим Лях в Facebook.

Также российский удар полностью разрушил детское спортивное учреждение, которое было исторической достопримечательностью города. Было разрушено админздание, еще одно — повреждено.

Фото: Фейсбук Вадим Лях
Фото: Фейсбук Вадим Лях
Фото: Фейсбук Вадим Лях
Фото: Суспільне
Фото: Суспільне
Фото: Суспільне
Фото: Суспільне
Фото: Фейсбук Вадим Лях
Лях рассказал и о раненом — им оказался 57-летний мужчина. Его перевезут в клинику в больницу.

Зато в главном управлении ГСЧС в комментарии "Суспільному" рассказали, что чрезвычайники освободили людей из заблокированных восьми квартир пятиэтажных домов.

Пожарные ликвидировали масштабный пожар четырех квартир и кровли пятиэтажного дома на общей площади 350 квадратных метров.

Відео дня

Напомним, что в ночь на 15 апреля и с самого утра россияне атаковали города Украины дронами и ракетами. Есть раненые и погибшие. Под ударом оказались жилые дома.

Напомним, 14 апреля россияне убили в Черкассах восьмилетнего ребенка, когда обстреляли регион ударными беспилотниками.

Также накануне был атакован порт в Одесской области. Россияне поразили гражданское судно под флагом Панамы.

Напомним, ранее местные власти решили начать принудительную эвакуацию детей из отдельных районов Славянска, которые обстреливаются чаще всего.

Также Фокус рассказывал о том, как происходит эвакуация в Донецкой области, в частности, из Дружковки. Многие люди не готовы покидать свои дома, пока те не будут разрушены.