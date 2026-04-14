Россияне убили в Черкассах восьмилетнего ребенка: сколько людей пострадали от атаки БПЛА

14 апреля Черкасская область оказалась под атакой вражеских дронов. К сожалению, не обошлось без погибших.

Россияне обстреляли регион ударными беспилотниками вечером. Силы противовоздушной обороны обезвредили девять из них, однако в областном центре "Шахеды" повредили минимум четыре многоэтажных дома, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Восьмилетний мальчик скончался от полученных травм, еще девять человек госпитализированы, в том числе один ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия.

Сейчас продолжается обследование территории, а жителей просят реагировать на воздушные тревоги.

Как информирует "Суспільне", первый взрыв в городе прогремел в 18:13, а затем еще два в 18:08 и в 18:14.

Под ракетным ударом сегодня около 11:30 оказался и Днепр. В результате вражеской атаки пострадали 15 человек, а на месте удара вспыхнул пожар.

На данный момент известно о пяти погибших и 27 раненых. В больницах остаются 22 пострадавших, из которых 12 — в тяжелом состоянии.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о намерении РФ создать "буферную зону" на Днепропетровщине. Российские войска продолжают наступательные действия на отдельных направлениях, несмотря на значительные потери.

Также сообщалось, что в Черкасской области 4 человека погибли из-за взорвавшегося на земле "Шахеда".