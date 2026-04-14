Росіяни вбили в Черкасах восьмирічну дитину: скільки людей постраждали від атаки БПЛА

14 квітня Черкаська область опинилася під атакою ворожих дронів. На жаль, не обійшлося без загиблих.

Росіяни обстріляли регіон ударними безпілотниками увечері. Сили протиповітряної оборони знешкодили дев'ять із них, проте в обласному центрі "Шахеди" пошкодили щонайменше чотири багатоповерхові будинки, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Восьмирічний хлопчик помер від отриманих травм, ще дев'ятьох осіб госпіталізовано, зокрема одну дитину. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події.

Наразі триває обстеження території, а жителів просять реагувати на повітряні тривоги.

Як інформує "Суспільне", перший вибух у місті прогримів о 18:13, а потім ще два — о 18:08 та о 18:14.

Під ракетним ударом сьогодні близько 11:30 опинився і Дніпро. Унаслідок ворожої атаки постраждали 15 осіб, а на місці удару спалахнула пожежа.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих і 27 поранених. У лікарнях залишаються 22 постраждалих, з яких 12 — у важкому стані.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про намір РФ створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, незважаючи на значні втрати.

Також повідомлялося, що в Черкаській області 4 людини загинули через "Шахед", що вибухнув на землі.