Росіяни скинули ФАБ-1500 на центр Слов'янська: пошкоджено майже 40 багатоповерхівок (фото)

Російські військові вранці 15 квітня атакували Слов'янськ, вдаривши по центральній частині міста фугасною авіабомбою. Наразі відомо про одного пораненого внаслідок атаки.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автівок. Про це повідомив голова МВА Вадим Лях у Facebook.

Також російський удар повністю зруйнував дитячий спортивний заклад, який був історичною памʼяткою міста. Було зруйновано адмінбудівлю, ще одну — пошкоджено.

Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Фейсбук Вадим Лях Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Фейсбук Вадим Лях Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Фейсбук Вадим Лях Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Суспільне Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Суспільне Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Суспільне Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Суспільне Наслідки атаки на Слов'янськ Фото: Фейсбук Вадим Лях

Лях розповів і про пораненого — ним виявився 57-річний чоловік. Його перевезуть у клініку до лікарні.

Натомість у головному управлінні ДСНС у коментарі "Суспільному" розповіли, що надзвичайники вивільнили людей із заблокованих восьми квартир п’ятиповерхових будинків.

Пожежники ліквідували масштабну пожежу чотирьох квартир і покрівлі п’ятиповерхового будинку на загальній площі 350 квадратних метрів.

Відео дня

Нагадаємо, що у ніч на 15 квітня та із самого ранку росіяни атакували міста України дронами та ракетами. Є поранені та загиблі. Під ударом опинились житлові будинки.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни вбили у Черкасах восьмирічну дитину, коли обстріляли регіон ударними безпілотниками.

Також напередодні був атакований порт на Одещині. Росіяни уразили цивільне судно під прапором Панами.

Нагадаємо, раніше місцева влада вирішила почати примусову евакуацію дітей з окремих районів Слов'янська, які обстрілюються найчастіше.

Також Фокус розповідав про те, як відбувається евакуація на Донеччині, зокрема, з Дружківки. Багато людей не готові залишати свої будинки, допоки ті не будуть зруйновані.