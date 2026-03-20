У Слов'янську оголосили про примусову евакуацію: кого вона стосуватиметься

Місцева влада вирішила почати примусову евакуацію дітей з окремих районів Слов'янська, які обстрілюються найчастіше.

Відповідне рішення ухвалив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, який підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей. Про це він повідомив у Telegram.

Він пояснив, що ці райони є найбільш уразливими для ворожих обстрілів.

Евакуйовані будуть діти з:

вулиць В’ячеслава Чорновола, Миронівської, Карпатської, Шахтарської, Орденоносців, Лисичанської, Попова, Навської, Ростовської, Таганрогської, Пирогова, Степної, Селезнівської, Широкої, Великодньої, Селянської, Лівобережної, Вербової, Макіївської, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортної, Січової, Молдавської, Енергетиків, Подольської, Азовської, Б. Грінченка, Подільської;

в’їздів В’ячеслава Чорновола та Криничного;

провулків Миронівського, Карпатського, Шахтарського, Бурштинового, Г. Тимофєєва, Райгородського, Лівобережного, Широкого, А. Солов’яненка, Селянського.

Відео дня

Наказ було передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення.

Раніше Фокус розповідав, що за лютий противник зміг найсильніше прогнути лінію фронту саме на Слов'янському напрямку. Там ідеться про зміни на північний схід та південний схід від ключового міста оборони Донбасу.

Нагадаємо, військовий експерт Костянтин Машовець, коментуючи наступ росіян в бік Добропілля, пояснював, що якщо припустити, що головна мета РФ на це літо — Краматорськ і Слов'янськ, то Добропільський напрямок — явно не в той бік, а сили тут задіяні чималі.