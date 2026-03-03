ЗС РФ просунулись під Слов'янськом та Покровськом: де найбільший прорив лютого, — DeepState (карти)

Збройні сили Російської Федерації змогли пройти близько 1-2 км на двох відтинках фронту у Донецькій області, повідомили аналітики проєкту DeepState. Росіяни змістили фронт під Слов'янськом та Покровськом. При цьому на одному з цих напрямків ситуація помітно змінилась, починаючи з початку лютого 2026 року. Поруч з якими населеними пунктами довелось відходити Збройним силам України?

Росіяни просунулись поруч з трьома селами неокупованої частини Донецької області, які вимагає без бою віддати Кремль. Згідно з даними DeepState, росіяни мають успіхи на відтинку неподалік Маркового під Слов'янськом та Рівного й Гришиного під Покровськом. Таймлайн показує, що на Слов'янському напрямку противник найсильніше прогнув лінію фронту — ідеться про зміни на північний схід та південний схід від ключового міста оборони Донбасу.

Слов'янський напрямок. Проєкт DeepState позначив просування ЗС РФ у ледь помітному на карті селі Марковому. На карті лінії фронту вказано, що росіяни пройшли близько 1 км, створивши невеликий виступ від села Новомаркове. Вказаний населений пункт, у якому до вторгнення жило до 400 осіб, розташований у полях на півдорозі між трасами М03 (на Слов'янськ) та Н20 (на Краматорськ).

Наступ РФ — просування росіян під Слов'янськом, 2 березня, DeepState Фото: DeepState

Покровський напрямок. Під Покровськом ЗС РФ мають успіхи у двох точках, вказано у звіті DeepState. Зокрема, є ривок росіян від Рівного у бік Родинського. Орієнтовно, ідеться про вузький "клин" довжиною близько 1,7 км. Західніше — ще одна зона просування противника. З'ясувалось, що під Гришиним ворог пройшов близько 1 км, сунучи далі за Покровськ на північний захід.

Наступ РФ — просування росіян під Покровськом, 2 березня, DeepState Фото: DeepState

Наступ РФ — найбільша зона прориву лютого

На карті бойових DeepState можна порівняти конфігурацію лінії фронту на початку лютого 2026 року та станом на 2-3 березня. Позначки аналітиків показують, що в лідерах за масштабами просування ЗС РФ — відтинок під Слов'янськом. Наприклад, під Покровськом, де було "найгарячіше" з осені 2025 року, зафіксували рух противника широкою дугою, орієнтовно, на 5 км на північ. Аналогічна ситуація біля Олександрівки-Гуляйполя: зміни на рівні 1-2 км. Тим часом порівняння лінії боїв під Слов'янськом показує, що на початку лютого не було 6-кілометрового виступу на південному сході у районі сіл Васюківка-Ницифорівка. Крім того, росіяни стояли на трасі М03 за 21 км від околиць Слов'янська, але протягом місяця пройшли майже 3,5 км та зайшли за Привілля. Ще один напрямок наступу — з північного сходу: ворог посунув фронт між точками Ямпіль-Різниківка (після падіння Сіверська).

Наступ РФ — ситуація під Слов'янськом станом на 1 лютого, DeepState Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті за 3 березня повідомив, що найбільша кількість атак ЗС РФ зафіксувало не під Слов'янськом і не під Покровськом. Найгарячіше — на Гуляйпільському напрямку: нарахували 40 російських атак. Тим часом на Слов'янському напрямку, на якому помітно найбільше просування РФ, — 13 штурмів.

Зазначимо, 2 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підсумовував зимову наступальну кампанію ЗС РФ та про успіхи українців. Зі слів генерала, бійці Сил оборони звільнили більше територій, ніж росіяни окупували впродовж останнього місяця зими.

Нагадуємо, 3 березня з'явилась заява президента України Володимира Зеленського, який повідомив про підсумки зимового наступу ЗС РФ.