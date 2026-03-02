"Битва за зиму": ЗСУ за лютий відвоювали більше території, ніж захопила РФ, — Сирський (фото)

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що українським військовим удалося відвоювати більше територій, аніж РФ змогла захопити за лютий 2026. Такі успіхи стали першими з часу завершення операції в Курській області.

Генерал додає, що українці змогли вистояти "у цій важкій "битві за зиму", маючи серйозні успіхи за останній час. Про це йдеться в заяві головкома ЗСУ в Telegram.

"У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник", — пише український генерал.

За словами Сирського, також підрозділи СОУ протягом трьох зимових місяців "ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав". Наразі середня цифра знищених солдат ЗС РФ в подобовому еквіваленті складає 1031 особу.

"Ми проводимо результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті "поголів’я" ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій", — додав генерал, коментуючи поточну обстановку на фронті.

