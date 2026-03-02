"Битва за зиму": ВСУ за февраль отвоевали больше территории, чем захватила РФ, — Сырский (фото)

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось отвоевать больше территорий, чем РФ смогла захватить за февраль 2026 года. Такие успехи стали первыми со времени завершения операции в Курской области.

Генерал добавляет, что украинцы смогли выстоять "в этой тяжелой "битве за зиму", имея серьезные успехи за последнее время. Об этом говорится в заявлении главкома ВСУ в Telegram.

"В феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник", — пишет украинский генерал.

По словам Сырского, также подразделения СОУ в течение трех зимних месяцев "ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды". Сейчас средняя цифра уничтоженных солдат ВС РФ в суточном эквиваленте составляет 1031 человек.

Відео дня

"Мы проводим результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Вопреки многократным реляциям российского руководства, только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе "поголовье" вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать врага в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Мы держим строй", — добавил генерал, комментируя текущую обстановку на фронте.

Ранее Фокус сообщал о том, где может начаться новое наступление РФ. Народный депутат Роман Костенко заявил, что стратегической целью Москвы, после попыток усилить позиции на Донбассе, может стать юг Украины.

Впоследствии член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут заявил, что РФ проиграла "битву за зиму". Он указывает, что украинские военные впервые за долгое время деоккупируют больше земель, чем захватывают ВС РФ.