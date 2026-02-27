РФ не остановится после захвата Донбасса: Костенко рассказал, где может начаться новое наступление

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Роман Костенко заявил, что пока не видит военных оснований для прекращения боевых действий в этом году. По его мнению, стратегической целью Москвы, после попыток усилить позиции на Донбассе, может стать юг Украины.

Роман Костенко во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука отметил, что не разделяет ожиданий относительно возможного "замораживания" войны в ближайшее время, как сообщили Новости.LIVE.

"Пока у нас есть Херсонская, Николаевская, Одесская области — Украина для них остается угрозой. Наши порты — это значительная часть ВВП. Если их не закрыть, Украина будет самодостаточной", — подчеркнул Костенко.

По его убеждению, мнение о том, что передача Донбасса может остановить войну, является ошибочным. Наоборот, это может открыть путь к реализации следующих планов России в отношении южных регионов Украины, что подтверждается как данными разведки, так и логикой развития событий.

"Я хотел бы, конечно, чтобы война остановилась, но я не вижу никаких военных факторов для этого, чтобы Россия продолжает атаковать. Она продолжает свой набор военнослужащих. Она на максимум раскачала свой оборонно-промышленный комплекс и его просто так не остановишь, даже если бы ты хотел резервы там накапливать", — отметил Костенко.

По словам депутата, юг Украины имеет стратегическое значение для РФ, в частности из-за вопроса контроля над Крымом и Черным морем. Он отметил, что после оккупации Крыма в 2014 году Россия позиционировала полуостров как мощную военно-морскую базу. Однако сейчас ее корабли находятся под постоянной угрозой со стороны украинских сил обороны.

"Они даже экономически там проседают, потому что они не могут использовать Черное море для перегона их нефти, для сельскохозяйственной продукции, которая у них на юге также есть, которую они там где-то у нас захватили, им нужно также идти по босфору, мы также им не даем. Украина для них всегда является угрозой, пока у нас есть Херсонская, Николаевская, Одесская области", — добавил Костенко.

Напомним, что народный депутат Роман Костенко ранее заявлял о безрезультативности переговоров по завершению российско-украинской войны. По его словам, продвижения нет из-за того, что РФ не отказывается от своих требований, которые являются неприемлемыми для Украины. Для успешного диалога нужны сильные позиции, которых сейчас не хватает.

Ранее мы также информировали, что Костенко назвал идею передать России временно оккупированные территории государственной изменой. Он подчеркнул, что ответственность должны нести даже те, кто лишь допускает подобные предложения в публичном пространстве. Также он отметил, что ходят слухи о попытках Запада склонить Украину к уступкам ради мирного соглашения.