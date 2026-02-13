"Мы просто присутствуем": нардеп объяснил, почему мирные переговоры не приносят результата

Нардеп Роман Костенко считает переговоры по завершению российско-украинской войны безрезультативными. По его словам, никакого прогресса достичь не удается, поскольку РФ не отступает от своих требований, неприемлемых для Украины.

Свое мнение относительно мирных переговоров между Украиной и РФ народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко озвучил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 13 февраля. По его словам, для успешных переговоров необходимы сильные позиции, а сейчас украинской стороне мешают договориться о хотя бы прекращении огня ряд факторов.

В частности Костенко отметил, что Украину заставляют отдать свои территории, что недопустимо, а также Россия убеждает партнеров Киева в якобы больших успехах на фронте, которых на самом деле нет. Также РФ усиленно бьет по украинским энергообъектам, пытаясь таким образом склонить к уступкам.

По мнению нардепа, переговоры в таком виде, в котором они есть сейчас, не приносят результатов.

"И здесь вопрос в том, что мы просто на них присутствуем. То, что нам заявляют постоянно, что есть какие-то достижения — ну, поверьте, я общаюсь, и ни о каких достижениях мне никто не сказал. Все, как было, так и есть", — сказал Костенко.

Он отметил, что Кремль требует отдать ей временно оккупированные территории, а Киев их не сдает, россияне выдвигают требования по русскому языку — а украинская сторона отвечает, что в Украине есть свое законодательство.

"Для России это важно, они нам это навязывают, а мы в условиях этой, скажем так, инициативы Российской Федерации пытаемся с ними вести переговоры. Здесь просто вопрос: почему Россия должна отступать от своих требований? Я не вижу. У них есть все возможности с нас требовать", — пояснил депутат.

Он добавил, что хочет мира, однако ситуацию нужно оценивать реалистично.

"Поверьте, я навоевался за свою жизнь и я понимаю четко, что мир лучше любой войны. Но не за счет украинцев, которые живут на наших территориях, потому что даже если мы достигнем какого-то мира, мы должны сразу думать, как мы обратно вернем наши территории, кто бы еще там ни говорил, потому что там остались наши люди, а украинцы не должны оставлять своих людей, свои территории врагу", — сказал Роман Костенко.

Мирные переговоры: что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 11 февраля интервью заявлял, что Кремль не получал мирный план из 20 пунктов по Украине ни по официальным, ни по неофициальным каналам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 февраля говорил, что закончить боевые действия можно будет до лета 2026 года, если у РФ также будет такое желание. Он отметил, что вопрос оккупированных территорий остается несогласованным. Также президент подчеркнул, что не может приехать на переговоры с Владимиром Путиным в столицу страны-агрессора, как предлагают в Кремле.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что позиция Путина о переговорах с Зеленским остается неизменной, и встреча может состояться только в Москве.