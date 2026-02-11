При желании: закончить боевые действия можно будет до лета, — Зеленский

Также президент Украины прямо сказал, что не может приехать на переговоры к Путину в Москву, как об этом неоднократно говорили в Кремле, игнорируя приглашения в другие страны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами 11 февраля. Он добавил, что если желание закончить войну будет не только у Украины, а и у агрессора, то "у нас получится закончить боевые действия до лета".

"Потому что поэтапность этого процесса зависит прежде всего для украинцев от гарантий безопасности. Знать, а не верить, что в будущем невозможна агрессия России. Или если же она пойдет на это — мы будем не в одиночку и будет сильная защита", — сказал Зеленский.

По его словам, вопрос судьбы Донецкой области остается несогласованным.

"В вопросах территорий у нас взгляды разные", — сказал президент.

Відео дня

Также он прокомментировал информацию о возможности приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с Путиным. Владимир Зеленский сказал, что слышал о таких "приглашениях" несколько раз.

"Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия, и они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву — столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки, встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны. Любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси. Беларусь — потому что она является союзником в наступлении на Украину в 22-м году", — резюмировал президент Украины.

Зеленский также отметил, что Россия еще не ответила относительно места будущих переговоров.

США предложили провести встречу на следующей неделе в Майами. Украина сразу подтвердила готовность. Однако РФ пока колеблется — речь идет либо о встрече в США, либо снова на Ближнем Востоке.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по завершению войны состоится на следующей неделе. Во время него планируют обсудить территориальный вопрос о статусе Донецкой области.

Между тем Россия просит не раскрывать детали договоренностей, о которых шла речь во время переговоров РФ и США на Аляске в августе 2025 года. Тогда состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.