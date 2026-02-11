Якщо буде бажання: закінчити бойові дії можна буде до літа, — Зеленський

Також президент України прямо сказав, що не може прихати на переговори до Путіна до Москви, як про це неодноразово говорили у Кремлі, ігноруючи запрошення до інших країн.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 11 лютого. Він додав, що якщо бажання закінчити війну буде не лише в України, а і в агресора, то "у нас вийде закінчити бойові дії до літа".

"Тому що поетапність цього процесу залежить передусім для українців від гарантій безпеки. Знати, а не вірити, що в майбутньому неможлива агресія Росії. Або якщо ж вона піде на це – ми будемо не наодинці і буде сильний захист", – сказав Зеленський.

За його словами, питання долі Донецької області залишається неузгодженим.

"У питаннях територій у нас погляди різні", – сказав президент.

Також він прокоментував інформацію про можливість приїзду української делегації до Москви на переговори особисто з Путіним. Володимир Зеленський сказав, що чув про такі "запрошення" кілька разів.

"Я на це відреагував. Ми захищаємо нашу державу, і на нас напала Росія, і вони є агресором. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви — столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки, зустрічатись на будь-яких територіях: Америка, Європа, нейтральні країни. Будь-які держави, окрім Російської Федерації і Білорусі. Білорусь — бо вона є союзником в наступі на Україну в 22-му році", - резюмував президент України.

Зеленський також зауважив, що Росія ще не відповіла щодо місця майбутніх переговорів.

США запропонували провести зустріч наступного тижня в Маямі. Україна одразу підтвердила готовність. Проте РФ поки вагається — йдеться або про зустріч у США, або знову на Близькому Сході.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що наступний раунд перемовин щодо завершення війни відбудеться наступного тижня. Під час нього планують обговорити територіальне питання щодо статусу Донецької області.

Тим часом Росія просить не розкривати деталі домовленостей, про які йшлося під час перемовин РФ та США на Алясці в серпні 2025 року. Тоді відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна.