У Путіна хочуть проводити мирні перемовини в закритому режимі

Росія просить не розкривати деталі домовленостей, про які йшлося під час перемовин РФ та США на Алясці в серпні 2025 року. Тоді відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна.

У Кремлі заявили про те, що перемовини потрібно проводити в закритому режимі. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, цитує "РИА Новости".

Він наголосив, що Москва не має намір публічно ділитися подробицями домовленостей.

"Дійсно, є цілий ряд розумінь, що були досягнуті в Анкоріджі (місто на Алясці — ред.), які були озвучені ще напередодні Анкоріджа, під час візиту сюди пана Віткоффа (спецпредставник Дональда Трампа з питань Ближнього сходу — ред.). І після цього якраз і з'явилась необхідність зустрічі у верxаx", — зазначив Пєсков.

Водночас він пояснив, що Кремль надалі планує вести розмови в закритому режимі, а не "займатися публічною, мегафонною дипломатією".

Однак Росія вважає домовленості, досягнуті під час саміту на Алясці основними, завдяки чому можна досягти прогресу.

Раніше сьогодні очільник російського МЗС Сергій Лавров поскаржився на те, що США спочатку запропонували РФ домовленості щодо завершення війни в Україні, а тепер відмовилися від них. За його словами, йшлося про домовленості в Анкориджі, на Алясці, під час саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Перед цим заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що угода за результатами переговорів на Алясці вже нібито містила компроміси з боку Кремля.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 16 серпня, на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Фокус пояснсював, чи наблизила ця зустріч мир в Україні, і яким чином надалі розгортатимуться події.

Зустріч лідерів Сполучених Штатів і РФ у Кремлі оцінили позитивно. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі заявляв, що розмова дає змогу "далі впевнено рухатися" на шляху пошуку варіантів врегулювання російсько-української війни.