"Не може бути й мови": у МЗС Росії заявили, що не підуть на жодні поступки

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відповів, чи згодна країна-агресорка на оновлений мирний план. Він наголосив, що угода за результатами переговорів на Алясці вже нібито містила компроміси з боку Кремля.

У Вашингтоні посилюють зусилля з метою досягнення угоди між Росією та Україною. Мирний план, запропонований Україні, був оновлений після погодження його пунктів з Києвом. У МЗС РФ заявили, що "готові працювати працювати з тими матеріалами, які мають". Про це відомо з інтерв'ю Рябкова Sky News від 26 листопада.

"Не може бути й мови про будь-які поступки або відмову від нашого підходу щодо ключових питань, з якими ми стикаємося, в тому числі в контексті спеціальної військової операції", — заявив він, маючи на увазі війну в Україні.

Вранці президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "йде на поступки". Однак у ЗМІ підкреслили, що слова заступника міністра РФ свідчать про протилежне.

Рябков запевнив, що вітає зусилля Вашингтону з пошуку "розумних рішень і розумних результатів".

"Я підкреслюю, що різні елементи Анкориджської угоди самі по собі є компромісними рішеннями", — водночас сказав він, маючи на увазі зустріч лідерів на Алясці.

Російський чиновник додав, що мирний план буде й надалі обговорюватися.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила п’ять пріоритетів ЄС у мирному плані. Вона наголосила, що майбутнє України лежить у Євросоюзі.

У Financial Times повідомляли, що за результатами переговорів у Женеві мирний план скоротили від початкових 28 пунктів до 19. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що американська сторона чує усі застереження, і по документу "проходилися пункт за пунктом".