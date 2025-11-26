"Майбутнє України лежить у ЄС": фон дер Ляєн назвала 5 пріоритетів союзу у мирному плані

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перелічила 5 пріоритетів ЄС на переговорах: справедливий і тривалий мир, підтримка українського суверенітету, фінансова допомога, виконання умов майбутнього договору та повернення дітей. Вона наголосила, що Збройні сили України не можна обмежувати.

"Справедливий і тривалий мир. Це те, чого ми всі прагнемо. І саме тому Європа підтримує всі зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні. Миру, який покладе край вбивствам. Миру, який не створить небезпечного прецеденту. Миру, який гарантуватиме безпеку України та її суверенні права в довгостроковій перспективі. І який забезпечить міцну архітектуру безпеки для Європи", — заявила фон дер Ляєн, виступаючи на пленарних дебатах Європейського парламенту 26 листопада.

В ЄС вітають зусилля президента США Дональда Трампа, і вона назвала важливим старт над фактичним текстом, який став "відправною точкою" після переговорів у Женеві. Водночас президентка Єврокомісії озвучила основні пріоритети у співпраці зі США, Україною та Коаліцією охочих.

Перший пріоритет — забезпечення справедливого і тривалого миру. Будь-яка укладена угода має гарантувати реальну безпеку для України та Європи.

"Як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, що робило б країну вразливою до майбутніх атак. І це стосується як стримування, так і безпеки Європи. Адже безпека України — це безпека Європи", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україні потрібні надійні та довгострокові гарантії безпеку, щоб відвернути та стримати будь-які майбутні напади з боку РФ. Також має бути забезпечена безпека для європейських країн.

Другий пріоритет — це суверенітет України. Зі слів політикині, мислення Кремля не змінилося після окупації Криму, тому європейці мають чітко заявити, що односторонній поділ суверенної європейської держави неможливий, а кордони не можна змінювати силою.

"Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриваємо двері для нових воєн завтра. І ми не можемо цього допустити", — запевнила вона.

Президентка Єврокомісії нагадала, що Україна "обрала європейську долю", вже частково інтегрована в єдиний ринок та оборонну промислову базу ЄС. Вона назвала це лише початком шляху.

"Майбутнє Європи пов'язане з майбутнім України. А отже, майбутнє України лежить у Європейському Союзі. Це не лише питання долі. Це основна і невіддільна частина будь-якої системи гарантій безпеки. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб разом досягти цього", — заявила фон дер Ляєн.

Третій пріоритет — забезпечення фінансових потреб України. З її слів, Росія не виявляє реальних намірів брати участь у мирних переговорах, тож українська оборона потребує підтримки. Європейці взяли на себе зобов’язання покрити фінансові потреби на 2026-2027 роки і вже підготували документ з варіантами рішень, в тому числі щодо заморожених російських активів.

Четвертим пріоритетом є те, що значна частина виконання майбутньої угоди "ляже на плечі" ЄС і партнерів по НАТО. Може йтися про гарантії безпеки, санкції, відбудову України, інтеграцію в єдиний ринок або членство в ЄС.

"Було прийнято одне правило: нічого про Україну без України. Нічого про Європу без Європи. Нічого про НАТО без НАТО", — підкреслила політикиня.

П'ятий пріоритет — повернення кожної української дитини, викраденої окупантами.

"Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток, доля яких невідома. Вони ув’язнені Росією в Росії. Ми не забудемо про них. Тисячі матерів і батьків, які ніколи не втрачали надії й ніколи не припиняли боротьби за повернення своїх дітей. І Європа ніколи не відмовиться від допомоги в досягненні цієї мети", — додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав висновки про наближення сторін до припинення вогню передчасними. Він запевнив, що багато людей у різних країнах хочуть зірвати переговори.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що встановлення миру можливе ще до кінця року, але попередив, що Росія продовжуватиме становити загрозу. З його слів, Кремль готовий жертвувати безліччю людей заради своїх геополітичних цілей, тому Європа має залишатись пильною.