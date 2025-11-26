"Будущее Украины лежит в ЕС": фон дер Ляйен назвала 5 приоритетов союза в мирном плане

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перечислили 5 приоритетов ЕС на переговорах: справедливый и длительный мир, поддержка украинского суверенитета, финансовая помощь, выполнение условий будущего договора и возвращение детей. Она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины нельзя ограничивать.

"Справедливый и длительный мир. Это то, к чему мы все стремимся. И именно поэтому Европа поддерживает все усилия, направленные на установление мира в Украине. Мира, который положит конец убийствам. Мира, который не создаст опасного прецедента. Мира, который будет гарантировать безопасность Украины и ее суверенные права в долгосрочной перспективе. И который обеспечит прочную архитектуру безопасности для Европы", — заявила фон дер Ляйен, выступая на пленарных дебатах Европейского парламента 26 ноября.

В ЕС приветствуют усилия президента США Дональда Трампа, и она назвала важным старт над фактическим текстом, который стал "отправной точкой" после переговоров в Женеве. В то же время президент Еврокомиссии озвучила основные приоритеты в сотрудничестве с США, Украиной и Коалицией желающих.

Первый приоритет — обеспечение справедливого и длительного мира. Любое заключенное соглашение должно гарантировать реальную безопасность для Украины и Европы.

"Как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил, что делало бы страну уязвимой к будущим атакам. И это касается как сдерживания, так и безопасности Европы. Ведь безопасность Украины — это безопасность Европы", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украине нужны надежные и долгосрочные гарантии безопасности, чтобы предотвратить и сдержать любые будущие нападения со стороны РФ. Также должна быть обеспечена безопасность для европейских стран.

Второй приоритет — это суверенитет Украины. По словам политика, мышление Кремля не изменилось после оккупации Крыма, поэтому европейцы должны четко заявить, что одностороннее разделение суверенного европейского государства невозможно, а границы нельзя менять силой.

"Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы открываем двери для новых войн завтра. И мы не можем этого допустить", — заверила она.

Президент Еврокомиссии напомнила, что Украина "выбрала европейскую судьбу", уже частично интегрирована в единый рынок и оборонную промышленную базу ЕС. Она назвала это лишь началом пути.

"Будущее Европы связано с будущим Украины. А значит, будущее Украины лежит в Европейском Союзе. Это не только вопрос судьбы. Это основная и неотъемлемая часть любой системы гарантий безопасности. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вместе достичь этого", — заявила фон дер Ляйен.

Третий приоритет — обеспечение финансовых потребностей Украины. По ее словам, Россия не проявляет реальных намерений участвовать в мирных переговорах, поэтому украинская оборона нуждается в поддержке. Европейцы взяли на себя обязательства покрыть финансовые потребности на 2026-2027 годы и уже подготовили документ с вариантами решений, в том числе по замороженным российским активам.

Четвертым приоритетом является то, что значительная часть выполнения будущего соглашения "ляжет на плечи" ЕС и партнеров по НАТО. Речь может идти о гарантиях безопасности, санкциях, восстановлении Украины, интеграции в единый рынок или членстве в ЕС.

"Было принято одно правило: ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Ничего о НАТО без НАТО", — подчеркнула политик.

Пятый приоритет — возвращение каждого украинского ребенка, похищенного оккупантами.

"Десятки тысяч мальчиков и девочек, судьба которых неизвестна. Они заключены Россией в России. Мы не забудем о них. Тысячи матерей и отцов, которые никогда не теряли надежды и никогда не прекращали борьбы за возвращение своих детей. И Европа никогда не откажется от помощи в достижении этой цели", — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выводы о приближении сторон к прекращению огня преждевременными. Он заверил, что многие люди в разных странах хотят сорвать переговоры.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что установление мира возможно еще до конца года, но предупредил, что Россия будет продолжать представлять угрозу. По его словам, Кремль готов жертвовать множеством людей ради своих геополитических целей, поэтому Европа должна оставаться бдительной.