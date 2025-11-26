"Не может быть и речи": в МИД России заявили, что не пойдут ни на какие уступки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил, согласна ли страна-агрессор на обновленный мирный план. Он отметил, что соглашение по результатам переговоров на Аляске уже якобы содержало компромиссы со стороны Кремля.

В Вашингтоне усиливают усилия с целью достижения соглашения между Россией и Украиной. Мирный план, предложенный Украине, был обновлен после согласования его пунктов с Киевом. В МИД РФ заявили, что "готовы работать работать работать с теми материалами, которые имеют". Об этом известно из интервью Рябкова Sky News от 26 ноября.

"Не может быть и речи о каких-либо уступках или отказе от нашего подхода в отношении ключевых вопросов, с которыми мы сталкиваемся, в том числе в контексте специальной военной операции", — заявил он, имея в виду войну в Украине.

Утром президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "идет на уступки". Однако в СМИ подчеркнули, что слова заместителя министра РФ свидетельствуют об обратном.

Рябков заверил, что приветствует усилия Вашингтона по поиску "разумных решений и разумных результатов".

"Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджского соглашения сами по себе являются компромиссными решениями", — одновременно сказал он, имея в виду встречу лидеров на Аляске.

Российский чиновник добавил, что мирный план будет и в дальнейшем обсуждаться.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила пять приоритетов ЕС в мирном плане. Она подчеркнула, что будущее Украины лежит в Евросоюзе.

В Financial Times сообщали, что по результатам переговоров в Женеве мирный план сократили от первоначальных 28 пунктов до 19. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, что американская сторона слышит все предостережения, и по документу "проходились пункт за пунктом".