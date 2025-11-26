Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны

"Не может быть и речи": в МИД России заявили, что не пойдут ни на какие уступки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал обновленный мирный план Трампа
Сергей Рябков заявил, что об уступках со стороны России не может быть и речи | Фото: РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил, согласна ли страна-агрессор на обновленный мирный план. Он отметил, что соглашение по результатам переговоров на Аляске уже якобы содержало компромиссы со стороны Кремля.

В Вашингтоне усиливают усилия с целью достижения соглашения между Россией и Украиной. Мирный план, предложенный Украине, был обновлен после согласования его пунктов с Киевом. В МИД РФ заявили, что "готовы работать работать работать с теми материалами, которые имеют". Об этом известно из интервью Рябкова Sky News от 26 ноября.

"Не может быть и речи о каких-либо уступках или отказе от нашего подхода в отношении ключевых вопросов, с которыми мы сталкиваемся, в том числе в контексте специальной военной операции", — заявил он, имея в виду войну в Украине.

Утром президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "идет на уступки". Однако в СМИ подчеркнули, что слова заместителя министра РФ свидетельствуют об обратном.

Відео дня

Рябков заверил, что приветствует усилия Вашингтона по поиску "разумных решений и разумных результатов".

"Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджского соглашения сами по себе являются компромиссными решениями", — одновременно сказал он, имея в виду встречу лидеров на Аляске.

Российский чиновник добавил, что мирный план будет и в дальнейшем обсуждаться.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила пять приоритетов ЕС в мирном плане. Она подчеркнула, что будущее Украины лежит в Евросоюзе.

В Financial Times сообщали, что по результатам переговоров в Женеве мирный план сократили от первоначальных 28 пунктов до 19. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, что американская сторона слышит все предостережения, и по документу "проходились пункт за пунктом".