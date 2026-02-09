Россия просит не раскрывать детали договоренностей, о которых шла речь во время переговоров РФ и США на Аляске в августе 2025 года. Тогда состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Кремле заявили о том, что переговоры нужно проводить в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, цитирует "РИА Новости".

Он подчеркнул, что Москва не намерена публично делиться подробностями договоренностей.

"Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже (город на Аляске — ред.), которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время визита сюда господина Виткоффа (спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока — ред.). И после этого как раз и появилась необходимость встречи в верхах", — отметил Песков.

В то же время он пояснил, что Кремль в дальнейшем планирует вести разговоры в закрытом режиме, а не "заниматься публичной, мегафонной дипломатией".

Однако Россия считает договоренности, достигнутые во время саммита на Аляске основными, благодаря чему можно достичь прогресса.

Ранее сегодня глава российского МИД Сергей Лавров пожаловался на то, что США сначала предложили РФ договоренности по завершению войны в Украине, а теперь отказались от них. По его словам, речь шла о договоренностях в Анкоридже, на Аляске, во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

Перед этим заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение по результатам переговоров на Аляске уже якобы содержало компромиссы со стороны Кремля.

Напомним, в ночь на субботу, 16 августа, на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Фокус объяснял, приблизила ли эта встреча мир в Украине, и каким образом в дальнейшем будут разворачиваться события.

Встречу лидеров Соединенных Штатов и РФ в Кремле оценили положительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи заявлял, что разговор позволяет "дальше уверенно двигаться" на пути поиска вариантов урегулирования российско-украинской войны.