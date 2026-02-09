США відмовилися від домовленостей, які прийняла РФ: Лавров закликав "підходити по-чоловічому"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився на те, що США спочатку запропонували РФ домовленості щодо завершення війни в Україні, а тепер відмовилися від них. За його словами, йшлося про домовленості в Анкориджі, на Алясці, під час саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Лавров заявив, що саме позиція США була важливою для Росії. Його інтерв'ю цитує ТАСС.

"Для РФ була важлива позиція США щодо України, неважливо, що сказали б у Києві або "печерні русофоби" в ЄС", — заявив Лавров.

За його словами, США запропонували домовленості Росії щодо розв'язання питання російсько-української війни. Москва нібито прийняла ці пропозиції, але зараз Вашингтон сам відмовився від них.

Лавров закликав "підходити по-чоловічому" до вирішення цієї проблеми. Він також зазначив, що після саміту на Алясці Росія та США мали б перейти до більш широкої співпраці, але в реальності все вийшло навпаки.

Лавров заявив про загрозу війни з боку Європи

Голова МЗС Росії заявив, що Росія повинна забезпечити свою безпеку, адже з боку Європи нібито лунають погрози щодо можливої війни.

Лавров поскаржився, що Захід розв'язав глобальну війну проти Росії й "намагається карати її партнерів".

Окремо він наголосив, що Кремль виступатиме проти розміщення на території України будь-якого озброєння, яке загрожуватиме російській безпеці. Однак він не конкретизував, про яке саме озброєння йдеться.

Росія не бачить майбутнього у відносинах зі США

Сергій Лавров також прокоментував запроваджені санкції США проти нафтових компаній Росії. За його словами, це спроба подавити конкурентів. Крім того, він поскаржився, що США намагаються контролювати військово-технічний зв'язок Росії з Індією та іншими частинами альянсу БРІКС.

Так він заявив, що Захід нібито придумав тіньовий флот РФ, а судна затримуються задля боротьби за "домінування, що йде".

"Росія не бачить жодного "райдужного майбутнього" в економічних відносинах зі США", — зазначив Лавров.

За його словами, адміністрація Трампа нібито не тільки не скасовує санкції, запроваджені попередньою адміністрацією Джо Байдена "для покарання РФ", але й запроваджує нові.

Водночас Лавров сказав, що Росія надалі відкрита до співпраці до США, але американські політики самі створюють штучні перепони.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що угода за результатами переговорів на Алясці вже нібито містила компроміси з боку Кремля.

Раніше Сергій Лавров звинуватив Україну в тому, що нібито саме вона завдала перших ударів по енергетиці РФ. Натомість Кремль вирішив завдати удари по енергетиці лише у відповідь.

Також Лавров попередив, що Росія нібито не планує нападати на Європу, проте у разі, якщо Захід першим завдасть удару по РФ, то Москва відповість усіма наявними засобами. За його словами, це не буде схоже на "спеціальну воєнну операцію".