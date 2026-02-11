США пропонує вільну економічну зону на Донбасі: Україна та РФ проти, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що наступний раунд перемовин щодо завершення війни відбудеться наступного тижня. Під час нього планують обговорити територіальне питання щодо статусу Донецької області.

Водночас наразі незрозуміло, чи погодиться Росія на проведення нового раунду перемовин у США. Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg.

За словами Зеленського, наступні переговори будуть присвячені пропозиції США щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Однак і Україна, і Росія ставляться зі скептицизмом до цього варіанту.

"Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — повернімося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", — сказав Зеленський.

Україна виступає за варіант, де припинення вогню відбувається по лінії фронту. Однак для України важко почути й позицію США щодо того, хто буде контролювати можливу буферну зону.

"Якщо це наша територія — а це наша територія — то країна, чия це територія, повинна нею керувати", — пояснив Зеленський.

Мирну угоду треба затвердити на референдумі або в Раді

Зеленський пояснив, що проміжні вибори в США, які пройдуть у листопаді 2026 року, створюють додатковий тиск на адміністрацію Трампа, аби та гарантувала укладання мирної угоди. Зокрема він заявив про те, що американські перемовники хочуть завершити всі перемовини щодо припинення бойових дій до червня.

За його словами, США хочуть, аби всі документи були підписані одночасно. Однак для того, щоб Україна підписала угоду, її потрібно буде схвалити або голосуванням Верховної Ради, або на національному референдуму.

Водночас ще минулого місяця лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що розробка законопроєкту про референдум має завершитися до кінця лютого, а сам референдум може бути проведений одночасно з президентськими виборами.

"Поки що ми говоримо про план послідовності всіх наших дій, зокрема підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння", — зазначив президент.

Сторони обговорюють про механіку припинення вогню

Зеленський пояснив, що під час останнього раунду перемовин в ОАЕ було детально обговорено механізм припинення вогню, а також контроль його дотримання з боку США. Водночас сторонам не вдалося узгодити деталей без ухвалення політичних рішень на найвищому рівні.

Зеленський наголосив, що обговорення чітко показали, що будь-яке перемир'я вимагатиме моніторингу за участю США. Водночас він назвав останні перемовини достатньо продуктивними.

Під час наступного раунду перемовин планують також обговорити питання післявоєнного відновлення України, також говоритимуть про економічні питання. Для цього до складу делегації долучиться міністр економіки Олексій Соболєв.

Водночас він зазначив, що будь-які позитивні моменти щодо перемовин не повинні затьмарювати труднощі, з якою зіштовхується Україна фінансово. І без гідного фінансування економіка України може зіштовхнутися з іще більш серйозними проблемами. Тож він закликав створити чіткий механізм фінансування, який включатиме участь Європи, оскільки навіть потенційне фінансування із заморожених активів російського центрального банку не покриє потреб у довгостроковій перспективі, зазначив Зеленський.

Раніше FT повідомило, що Володимир Зеленський оголосить про проведення виборів та референдуму 24 лютого. Водночас Дональд Трамп наполягає, аби Україна провела обидва голосування до 15 травня, інакше він може позбавити країну запропонованих раніше гарантій від США. Однак нардеп "Голосу" Ярослав Железняк уточнив, що 15 травня — це дедлайн для досягнення домовленостей по перемовинах від США.

У Кремлі у відповідь зазначили, що наразі рано говорити про те, чи реальні наміри Володимира Зеленського оголосити про старт виборчої кампанії.

Водночас експертка та голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська попередила, що у Верховній Раді наразі немає голосів для зміни чинного законодавства, яке необхідне для проведення виборчої кампанії у воєнний час.