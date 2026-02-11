Зеленський 24 лютого оголосить про вибори та референдум: Трамп хоче провести їх до 15 травня, — FT

Україна продовжує підготовку до можливого проведення виборів президента. Одночасно з ними може відбутися і референдум щодо мирної угоди з Росією.

Водночас Дональд Трамп наполягає, аби Україна провела обидва голосування до 15 травня, інакше він може позбавити країну запропонованих раніше гарантій від США. Про це йдеться у матеріалі FT, яке поспілкувалося з українськими та європейськими чиновниками, що причетні до напрацювань щодо проведення виборів та референдум.

Очікується, що президент Володимир Зеленський оголосить про проведення виборів та референдуму 24 лютого. Водночас в Офісі президента не відповіли не запит про коментар, а посольство США в Україні вирішило не давати коментарів.

Українські та європейські чиновники зійшлися на думці, що проведення виборів та референдуму в такі терміни навряд є реалістичним, адже воно залежить від низки факторів, зокрема від готовності Росії до укладання мирної угоди.

Натомість такий план може позитивно впливати на шанси Володимира Зеленського бути переобраним. Також це демонструє Дональду Трампу, що Україна готова до миру.

Що може завадити проведенню виборів та референдуму

Водночас чиновники нагадали, що американський президент вже неодноразово встановлювали дедлайни для України. Однак зараз ситуація ускладнюється тим, що у листопаді в США відбудуться вибори, увага на яких може бути сконцентрована після травня. Ці вибори часто називають оцінкою довіри до чинного президента, тому що вони відбуваються всередині президентського терміну.

Крім того, проблема може бути викликана розбіжностями щодо статусу територій у майбутній мирній угоді. Зокрема Україна та Росія досі не мають спільної позиції щодо майбутнього Донецької області, а також статусу Запорізької атомної електростанції.

Ще одним фактором, який може вплинути на зсунення термінів проведення виборів та референдуму, називають атаки Росію на критичну інфраструктуру України та наступ на сході.

Джерела попередили, план виборів може змінюватися в залежності від того, чи вдасться Зеленському гарантувати таку мирну угоду, яку він вважає справедливою та прийнятною для українців.

Очікується, що Верховна Рада мала б напрацьовувати зміни до законодавства задля проведення виборів та референдум у воєнний час. На це депутати мають витратити березень та квітень.

Серед важливих проблем, які потрібно розв'язати, видання називає питання голосування військових на фронті, а також голосування внутрішньо переміщених осіб.

Реакція оточення Зеленського на матеріал FT

Водночас з'явилася реакція з оточення президента. Джерело "РБК-Україна" в президентських колах повідомило, що ключовою умовою для проведення виборів та референдуму залишається безпекове питання.

"Поки немає безпеки, не буде і оголошень (про вибори — ред.)", — сказав виданню співрозмовник.

На матеріал FT відреагували у Верховні Раді

З'явилася також реакція народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка. Він наголосив, що виборів та референдуму у травні не буде.

За його словами, для цього потрібно мати законопроєкт, який ще "близько не напрацьований".

Натомість Гончаренко заявляє, що спочатку треба досягти домовленості щодо миру, а потім проводити вибори.

Натомість нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram підтвердив, що про дедлайн 15 травня говорилось один раз. Це сталося вчора, 10 лютого, під час засідання Погоджувальної ради парламенту. Щоправда, за його словами, це дедлайн для досягнення домовленостей по перемовинам від США.

"Мої співрозмовники наявність прям жорсткого дедлайну на весну — літо з боку США не підтверджували жодного разу. Просто, зрозуміло, як будь-які політики республіканці хочуть підійти до виборів з максимальним запасом результатів, в тому числі і по мирному треку. І як будь-які політики, у них ближче до виборів буде зміщуватися фокус на внутрішню адженду", — зазначив нардеп.

Раніше повідомлялося, що Україна та США провели переговори щодо досягнення миру з Росією вже у березні 2026 року. Йшлося також про вибори і референдум у травні цього року.

Водночас у ЦВК, коментуючи можливе проведення виборів, наголошували, що проведення голосування онлайн чи поштою підвищує ризики зовнішнього втручання.

Президент України Володимир Зеленський 26 грудня казав, що законодавчі ініціативи щодо проведення виборів президента і референдуму вже існують, проте головним питанням лишається безпека.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна повинна провести вибори, в опублікованому 9 грудня інтерв'ю.