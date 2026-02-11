Зеленский 24 февраля объявит о выборах и референдуме: Трамп хочет провести их до 15 мая, — FT

Украина продолжает подготовку к возможному проведению выборов президента. Одновременно с ними может состояться и референдум по мирному соглашению с Россией.

В то же время Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина провела оба голосования до 15 мая, иначе он может лишить страну предложенных ранее гарантий от США. Об этом говорится в материале FT, которое пообщалось с украинскими и европейскими чиновниками, причастными к наработкам по проведению выборов и референдума.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский объявит о проведении выборов и референдума 24 февраля. В то же время в Офисе президента не ответили не запрос о комментарии, а посольство США в Украине решило не давать комментариев.

Украинские и европейские чиновники сошлись во мнении, что проведение выборов и референдума в такие сроки вряд ли реалистично, ведь оно зависит от ряда факторов, в частности от готовности России к заключению мирного соглашения.

Зато такой план может положительно влиять на шансы Владимира Зеленского быть переизбранным. Также это демонстрирует Дональду Трампу, что Украина готова к миру.

Что может помешать проведению выборов и референдума

В то же время чиновники напомнили, что американский президент уже неоднократно устанавливал дедлайны для Украины. Однако сейчас ситуация осложняется тем, что в ноябре в США состоятся выборы, внимание на которых может быть сконцентрировано после мая. Эти выборы часто называют оценкой доверия к действующему президенту, потому что они происходят внутри президентского срока.

Кроме того, проблема может быть вызвана разногласиями относительно статуса территорий в будущем мирном соглашении. В частности, Украина и Россия до сих пор не имеют общей позиции относительно будущего Донецкой области, а также статуса Запорожской атомной электростанции.

Еще одним фактором, который может повлиять на сдвиг сроков проведения выборов и референдума, называют атаки России на критическую инфраструктуру Украины и наступление на востоке.

Источники предупредили, план выборов может меняться в зависимости от того, удастся ли Зеленскому гарантировать такое мирное соглашение, которое он считает справедливым и приемлемым для украинцев.

Ожидается, что Верховная Рада должна нарабатывать изменения в законодательство для проведения выборов и референдума в военное время. На это депутаты должны потратить март и апрель.

Среди важных проблем, которые нужно решить, издание называет вопрос голосования военных на фронте, а также голосования внутренне перемещенных лиц.

Реакция окружения Зеленского на материал FT

В то же время появилась реакция из окружения президента. Источник "РБК-Украина" в президентских кругах сообщил, что ключевым условием для проведения выборов и референдума остается вопрос безопасности.

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах — ред.)", — сказал изданию собеседник.

На материал FT отреагировали в Верховной Раде

Появилась также реакция народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. Он отметил, что выборов и референдума в мае не будет.

По его словам, для этого нужно иметь законопроект, который еще "близко не наработан".

Зато Гончаренко заявляет, что сначала надо достичь договоренности о мире, а потом проводить выборы.

Зато нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram подтвердил, что о дедлайне 15 мая говорилось один раз. Это произошло вчера, 10 февраля, во время заседания Согласительного совета парламента. Правда, по его словам, это дедлайн для достижения договоренностей по переговорам от США.

"Мои собеседники наличие прям жесткого дедлайна на весну — лето со стороны США не подтверждали ни разу. Просто, понятно, как любые политики республиканцы хотят подойти к выборам с максимальным запасом результатов, в том числе и по мирному треку. И как любые политики, у них ближе к выборам будет смещаться фокус на внутреннюю адженду", — отметил нардеп.

Ранее сообщалось, что Украина и США провели переговоры по достижению мира с Россией уже в марте 2026 года. Речь шла также о выборах и референдуме в мае этого года.

В то же время в ЦИК, комментируя возможное проведение выборов, отмечали, что проведение голосования онлайн или по почте повышает риски внешнего вмешательства.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря говорил, что законодательные инициативы по проведению выборов президента и референдума уже существуют, однако главным вопросом остается безопасность.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина должна провести выборы, в опубликованном 9 декабря интервью.