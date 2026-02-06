Уже в марте: США и Украина обсудили возможность быстрого достижения мира с Россией, — Reuters

Представители Украины и Соединенных Штатов Америки провели переговоры по достижению мира с Россией уже в марте 2026 года. Речь шла также о выборах и референдуме в мае этого года.

Однако эти сроки могут быть смещены из-за того, что между сторонами до сих пор нет согласия по территориальному вопросу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сразу три источника, которые знакомы с этим вопросом.

При этом предполагается, что любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно будут голосовать на национальных выборах, как рассказали изданию пять источников, говоривших на условиях анонимности.

Американская сторона переговоров, которую возглавил специальный посланник президента США Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер во время последних встреч высказала украинцам идею о том, что голосование лучше всего было бы провести как можно скорее. Американцы также заявили представителям Киева о том, что американский лидер по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре может больше сосредоточиться на внутренних делах.

Два источника объяснили, что это означает то, что американские чиновники будут иметь меньше времени и других ресурсов для того, чтобы заниматься заключением мирного соглашения между Украиной и Россией.

Обсудили возможность выборов и референдума уже в мае

Источники также рассказали изданию, что США и Украина обсудили возможность проведения национальных выборов и референдума уже в мае 2026 года. Однако некоторые чиновники, знакомые с этим, утверждают, что такой американский план является нереалистичным.

"Американцы спешат", — отметил один из собеседников, пояснив, что голосование можно организовать за менее чем полгода, однако на это все равно понадобится много времени.

В то же время в Reuters напомнили, что Киев стремится к перемирию на время выборов, и напоминает о том, что Кремль уже неоднократно нарушал договоренности относительно боевых действий.

"Позиция Киева заключается в том, что ничего нельзя согласовывать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины от США и партнеров", — рассказал источник.

Прогресса в спорных вопросах по миру до сих пор нет

В то же время согласия между сторонами по некоторым вопросам мирного соглашения до сих пор нет, отмечает Reuters. Камнем преткновения является не только территория остальной части украинского Донбасса, но и Запорожской АЭС.

"До сих пор нет никакого прогресса в территориальном вопросе", — подчеркнул один из собеседников агентства.

Кремль отверг предложение США о том, что Вашингтон будет контролировать станцию и делить произведенную электроэнергию между Украиной и Россией, рассказал источник.

"Москва настаивает на том, что она контролирует станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, предложение, которое Киев считает неприемлемым, сказал источник", — говорится в публикации.

В то же время если эти спорные вопросы между сторонами будут выяснены, украинские избиратели смогут отклонить любые территориальные уступки, которые вынесут на референдум.

В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу.

Напомним, 6 февраля росСМИ передали заявление Дмитрия Пескова о том, что новый раунд трехсторонних переговоров состоится уже вскоре.

Также российское медиа "ТАСС" 6 февраля сообщало, что Украина якобы требует гарантий безопасности для Одессы в рамках мирных договоренностей.