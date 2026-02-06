Новый раунд скоро: у Путина рассказали, планируются ли мирные переговоры в США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что новый раунд мирных переговоров между Украиной, Россией и США состоится совсем скоро. Однако точной даты пока нет.

При этом, где именно состоятся эти переговоры, он не рассказал. Пескова цитирует издание "РИА Новости".

Однако представитель Кремля подчеркнул, что в планы России не входит проведение следующего раунда переговоров в США.

Песков также рассказал, что в ближайшее время не планируется проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Переговоры Украины, России и США — что известно

Напомним, 5 февраля в Саудовской Аравии прошел второй день переговоров между США, РФ и Украиной. Предметом обсуждения стали военные и военно-политические вопросы.

Как стало известно утром, Россия расширила список своих требований и теперь настаивает не только на полном выводе ВСУ с Донбасса, включая неоккупированные территории, но и на признании их международным сообществом за РФ.

Відео дня

Одним из последствий переговоров стал первый за несколько месяцев обмен пленными. Домой вернулись 157 украинских военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы и гражданских лиц.

В то же время руководитель делегации Рустем Умеров по итогам переговоров сообщил, что делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий. А президент Владимир Зеленский анонсировал следующие встречи, которые, по его словам, должны были пройти в ближайшее время в США.

Ранее Фокус объяснял, о чем по состоянию на сейчас, кроме обмена пленными, удалось договориться в Абу-Даби делегациям и какие вопросы "зависли" в воздухе. В частности, Дональд Трамп утверждает, что стороны практически достигли урегулирования.