Весь Донбасс и не только: РФ озвучила новые требования в Абу-Даби, — СМИ

На переговорах в Абу-Даби Россия выдвинула Украине новый ультиматум, который может нивелировать все ранее достигнутые договоренности и сорвать процесс.

РФ не только требует полного вывода украинских войск из Донбасса, но и настаивает на том, что частью большого мирного договора должно стать официальное признание этих территорий российскими, сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник в Абу-Даби.

Таким образом список требований страны-агрессора по отношению к Украине становится все длиннее. Ранее россияне настаивали на отказе Киева от членства в НАТО, безъядерном статусе Украины, категорически выступали против размещения в стране иностранного миротворческого контингента.

Вопросы гарантий безопасности и территориальных уступок остаются самыми острыми. По словам близких к переговорам источников, гарантии безопасности Украине могут включать не миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, написал утром 5 февраля, что работа продолжается в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций. Детали он пообещал озвучить позже.

Накануне спикер МИД Украины Георгий Тихий раскрыл темы встречи:

"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно из состава делегаций, которые там встречаются. Есть много нюансов о том, как будет происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована", — заявил Тихий.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби между Украиной, РФ и США состоялись 23-24 января 2026 года. В состав украинской делегации вошел новый глава офиса президента и экс-начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов и глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. При этом западные медиа написали, что при их появлении переговоры по завершению войны стали более конструктивными.

В свою очередь военные не верят в окончание войны не только в 2026-м, но и в 2027 году.