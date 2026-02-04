Украина хочет понять, реальны ли намерения России завершить войну: МИД о переговорах в ОАЭ

Украина настроена на достижение договоренностей в рамках очередного раунда мирных переговоров с Россией и США, который пройдет в Абу-Даби. В то же время понять, что именно хочет Россия.

Предметом разговоров на встрече в ОАЭ станут военные и военно-политические вопросы. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, видео с которого опубликовал канал в Telegram "Новости. LIVE".

По словам Тихого, сегодня и завтра в Абу-Даби продолжаются переговоры. Первое, что ожидает украинская делегация — услышать, с каким фидбеком приедут россияне после последних переговоров, ведь они могли согласовать свою позицию с военно-политическим руководством государства.

"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно из состава делегаций, которые там встречаются. Есть много нюансов о том, как будет происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована", — заявил Тихий.

Відео дня

Ранее стало известно, что состав российской делегации в следующем раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби не изменится — ее возглавит начальник ГРУ РФ Игорь Костюков.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" заявил, что Россия в дальнейшем будет продолжать войну, пока не будут "приняты соответствующие решения Киевом". В то же время в Кремле не планируют давать обновления относительно статуса переговоров после очередного раунда переговоров в Абу-Даби.

В то же время спикер МИД пояснил, что во время переговоров неуместно обсуждать нюансы того, что станет предметом этих самых переговоров.

Также он отметил, что Украина хочет узнать, с каким мандатом и позицией прибыла российская сторона после консультаций с руководством РФ, а также услышать позицию американцев, которые тоже участвуют в этом раунде переговоров. В частности, на них будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Еще одной темой, кроме военных и военно-политических вопросов, станет обсуждение гуманитарной ситуации. Тихий отметил, что Украина имеет сильную команду, которая будет работать над решением всех задач.

Ранее Фокус объяснял, чего ожидать от этих переговоров и какие сценарии сейчас выглядят реалистичными. В частности, переговоры происходят на фоне оптимистичных прогнозов Запада относительно возможного завершения войны уже весной.

Перед этим Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров с Россией и США. Он подчеркнул, что вопрос территорий можно эффективно решить только во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, прежде всего должен состояться трехсторонний контакт между Украиной, Россией и США, а без такого формата команды сторон не смогут договориться по территориальным вопросам.