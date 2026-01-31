Без личной встречи с Путиным невозможно решить вопрос территорий, — Зеленский (видео)

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам встречи с РФ и США. Он добавляет, что территориальные вопросы можно решить только при личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

Зеленский указывает на то, что на определенном этапе переговоров Украина хотела бы видеть Европу, поскольку членство в ЕС и Коалиция желающих является частью гарантий безопасности. Об этом глава государства заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas Plus.

"Прежде всего нам надо встретиться втроем (Украина, Россия и США — ред.). Ну как минимум мы должны иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", — добавил Зеленский.

Глава государства отмечает, что переговоры сейчас находятся на стадии "последней мили", где нельзя сказать, сложатся они удачно или нет. Зеленский указывает, что договоры о гарантиях безопасности с ЕС уже "почти готовы".

"Да, я слышал, что некоторые политики предлагали такое [обмен территорий Донбасса на гарантии безопасности — ред]. Я на прямую от президента Трампа не слышал, а это — его гарантии безопасности и Конгресса США. То есть, я понимаю, что есть цена гарантий безопасности от США. Вопрос [заключается в] этой цене", — сказал глава государства.

Ранее Фокус сообщал о том, что Украина и США полностью согласовали документ о гарантиях безопасности. Зеленский сообщил, что вде договорено о двусторонних условиях гарантий безопасности, тогда как еще одним столпом будет участие стран "Коалиции желающих" и членство в ЕС.

Впоследствии стало известно, сколько должно длиться "энергетическое перемирие". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США говорили об "энергетическом перемирии" между российской и украинской стороной в течение недели.