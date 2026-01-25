Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США уже готов на 100%, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовал с Вашингтоном двусторонние условия по гарантиям безопасности. Еще одним столпом безопасности будет участие членов "Коалиции желающих" и членство Украины в ЕС.

Глава государства отметил, что Киев ожидает время и дату подписания соответствующего соглашения с США, после чего начнется процесс обоюдной ратификации. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши в Вильнюсе.

"Для нас гарантии безопасности — это, прежде всего, двусторонние гарантии безопасности с США. [Сейчас] документ готов на 100%", — подтвердил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ожидает от партнеров Киева готовности, когда и где именно состоится подписание этих документов. После того начнется процесс ратификации в Конгрессе США и в Верховной Раде, добавил глава государства.

Відео дня

"Вторые гарантии безопасности — это европейские гарантии безопасности и Коалиция желающих. И самое главное — членство в Европейском союзе", — заявил украинский президент.

Зеленский резюмирует, что в 2027 году Киев будет технически готов к началу процедуры вступления в ЕС. Соответственно, в соглашении о завершении войны должна быть указана дата, которая зафиксирует начало действий гарантий безопасности.

Также украинский президент заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах "не отдаст свою территорию РФ" в рамках переговоров. Глава государства отмечает, что "нужно искать компромисс" по территориально вопросу.

Ранее Фокус рассказывал о том, что членство Украины в ЕС оказалось под угрозой. Идея президента США Дональда Трампа о введении режима полной беспошлинной торговли между Украиной и Америкой может угрожать срывом намерений страны вступить в Европейский Союз.

Впоследствии стало известно, что США и Украина обсуждали размещение на Донбассе миротворцев. Представители Украины и США обсуждали возможность размещения миротворческих сил нейтральных стран на оккупированной части Донецкой области, однако Россия категорически отвергла этот вариант.