Из-за Трампа: план Украины по членству в ЕС оказался под угрозой, — The Telegraph

Идея президента США Дональда Трампа о введении режима полной беспошлинной торговли между Украиной и Америкой может угрожать срывом намерений страны вступить в Европейский Союз.

Ключевая составляющая членства в союзе включает передачу полномочий в сфере внешней торговли на уровень Брюсселя. Такое мнение британскому изданию The Telegraph высказал высокопоставленный эксперт по торговой политике Кроуфорд Фалконер.

Евросоюз имеет общий внешний тариф, который устанавливает Европейская комиссия, из-за чего в случае, если Украина войдет в состав ЕС, возникнет проблема в заключении соглашения о свободной торговле со Штатами. Такое может сработать только тогда, когда бы ЕС сам заключил с Америкой соглашение о свободной торговле, пояснил Фалконер.

В то же время он указал на преимущества заключения вышеупомянутого договора между Украиной и США, который предложил недавно Трамп. Он считает, что такая зона беспошлинной торговли, образованная после достижения мирного соглашения между сторонами, могла бы положительно отразиться на послевоенном восстановлении Украины. Например, компании США могли бы открывать в Украине производства, надеясь на доступный экспорт товаров за океан.

Відео дня

Создание зоны беспошлинной торговли в Украине: что предложил Трамп

Во время форума в Давосе спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент США рассматривает возможность создания зоны свободной торговли в Украине. Он также объявил, что это соглашение может способствовать развитию промышленности Украины.

Виткофф объяснил, что украинцы получат возможность опережения конкурентов, поскольку не придется платить пошлины, чтобы отправить товары в США.

Напомним, 23 января издание Politico сообщало, что партнеры Киева готовят многомиллиардный "план процветания" для Украины, однако сначала нужно прекратить войну.

Также экономист Николай Пасечник в колонке Фокуса объяснял, в чем подвох проекта зоны свободной торговли между Украиной и США.