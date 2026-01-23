Бесплатный сыр от Уиткоффа и Трампа: в чем подвох проекта зоны свободной торговли Украины и США
Озвученный Стивом Уиткоффом в Давосе проект Дональда Трампа о зоне свободной торговли Украины и США выглядит очень симпатично. Но экономист Никита Пасечник призывает увидеть за яркой оберткой суть происходящего: громадная выгода для США, полная зависимость для Украины и шлагбаум на нашем пути в ЕС
Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп предлагает создание зоны свободной торговли между Украиной и США.
Интересно, зачем это Трампу и Уиткофу? Какая польза США? Где здесь подвох?
На "Украинском завтраке" в Давосе этот спекулянт недвижимостью и партнер Трампа по гольфу, а ныне "спецпосланник" сообщил, что ведутся обсуждения перспектив украинской экономики и финансовой системы, рынков капитала и новых рабочих мест.
"Президент говорил о создании беспошлинной зоны с Украиной, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность в огромных масштабах перемещается в этот регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, так как не платите пошлины при ввозе товаров в США. Так что есть некоторые масштабные вещи, которые мы обсуждали. И украинский народ этого заслуживает", — подчеркнул Стив Уиткофф.
Что-то здесь не то. Как говорят: "Бесплатный сыр бывает в мышеловке". Трамп никогда ничего не делает даром, наоборот, он только и думает кого бы сожрать, где бы получить выгоду. Что этот коррумпированный босс потребует взамен? Всю Донецкую область для своего друга Путина или, может, все природные ресурсы Украины?Важно
Вот какие у меня соображения:
1) Зона свободной торговли нужна Трампу не для того, чтобы украинцы продавали товары в США, а для того, чтобы:
- обойти налоги ЕС: вывозить сырье в США или перерабатывать его на месте без европейских пошлин и экологических норм;
- установить технологический контроль: если все оборудование для добычи будет американским, все компании американскими, а территории переданы в долгосрочную аренду американцам, то страна на десятилетия становится зависимой.
2) Зона свободной торговли с США фактически ставит крест на вступлении Украины в ЕС:
- регуляторный разрыв: ЕС требует от Украины внедрения тысяч директив (экология, трудовое право, технические стандарты). Если Украина подписывает "эксклюзив" с США (согласно американским "грязным" стандартам), она становится "токсичной" для единого рынка Европы;
- чей это протекторат? Трампу выгодно иметь Украину как американский оффшор на границе с Европой, чтобы подрывать экономическую мощь ЕС. Пример: Украина производит дешевую энергию и сырье по американским технологиям и продает это в ЕС, обходя европейские "зеленые" налоги. Для Европы — это экономическая война.
3) План экономической войны с Европой?
Получается горький вывод: "План процветания" Трампа может оказаться не планом восстановления Украины, а планом ее консервации в состоянии нищеты и разрухи:
- Украине предлагают стать "сырьевым придатком" США в обмен на сомнительные гарантии безопасности (чтобы Россия забрала себе все, что хотела, добилась своих целей и не шла дальше);
- Европа, видя, что Украина уходит под экономический контроль США, сокращает финансирование. Следующим шагом оказывается, что членство Украины в ЕС не случается;
- в итоге Украина оказывается в "серой зоне" — буферным государством: уже не с Россией, но и не в ЕС, полностью зависимая от политической воли Вашингтона и успеха всего пары-тройки сырьевых проектов.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно