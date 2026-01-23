Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле: разговаривали об урегулировании войны в Украине (видео)

22 января посланцы Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование войны в Украине.

Накануне в СМИ появились данные о том, что темой разговора Путина с представителями Трампа в Кремле станет мирный план США, а лидер Кремля изложит собственное видение этих договоренностей. Переговоры между сторонами начались около 22:30 часов, сообщило российское издание ТАСС.

Встреча Путина и Уиткоффа длилась более 3,5 часов и закончилась в 02:00 часов, сообщило медиа "Известия". После этого американская делегация покинула Кремль и отправилась в аэропорт "Внуково".

Вскоре спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал "важной" встречу Путина с делегацией США в Кремле.

Переговоры в Кремле: кто принял участие

Кроме уже привычных переговорщиков со стороны США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, на встрече 22 января присутствовал также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления совместных служб США Джош Грюнбаум. Российское медиа "РИА Новости" сообщило, что Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые принял участие в переговорах в Кремле.

По данным росСМИ, российскую сторону на переговорах также представляли советник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков и спецпосланник Путина, бизнесмен Кирилл Дмитриев.

Стоит заметить, что газета Financial Times 22 января писала о том, что РФ могут предложить энергетическое перемирие во время переговоров в Абу-Даби.

Напомним, 21 января в Bloomberg рассказали, что на переговорах 22 января в Кремле Путин должен дать ответ на мирный план США по Украине.