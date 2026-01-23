Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Кремлі: розмовляли про врегулювання війни в Україні (відео)

22 січня посланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули у Кремль, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили врегулювання війни в Україні.

Напередодні у ЗМІ з'явилися дані про те, що темою розмови Путіна з представниками Трампа у Кремлі стане мирний план США, а лідер Кремля викладе власне бачення цих домовленостей. Переговори між сторонами розпочалися близько 22:30 години, повідомило російське видання ТАСС.

Зустріч Путіна та Віткоффа тривала понад 3,5 години й закінчилася об 02:00 годині, повідомило медіа "Известия". Після цього американська делегація покинула Кремль та відправилася в аеропорт "Внуково".

Новина доповнюється…

Переговори у Кремлі: хто взяв участь

Окрім вже звичних переговорників зі сторони США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, цього на зустрічі 22 січня був присутній також комісар Федеральної служби із закупівель Управління спільних служб США Джош Грюнбаум. Російське медіа "РИА Новости" повідомило, що Віткофф представив Путіну Грюнбаума, який вперше взяв участь у переговорах у Кремлі.

Відео дня

За даними росЗМІ, російську сторону на переговорах також представляли радник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков та спецпосланець Путіна, бізнесмен Кирило Дмитрієв.

Варто зауважити, що газета Financial Times 22 січня писала про те, що РФ можуть запропонувати енергетичне перемир'я під час переговорів в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 21 січня у Bloomberg розповіли, що на переговорах 22 січня у Кремлі Путін має дати відповідь на мирний план США щодо України.