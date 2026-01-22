Переговори в Абу-Дабі: Росії можуть запропонувати енергетичне перемир'я з Україною, — FT

Президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що підтримує зустріч своєї команди парламентерів із російськими та американськими колегами на нейтральній території. Але Росія поки що не дала згоди.

Високопоставлений американський чиновник повідомив, що тристороння зустріч, як очікується, відбудеться в п'ятницю і суботу в столиці ОАЕ. Росія поки що не підтвердила своєї згоди на зустріч, пише Financial Times.

Варто зазначити, що буквально годину тому літак спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і зятя президента США Джареда Кушнера приземлився в Москві.

"Краще, ніж взагалі не вести діалог", — сказав Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що переговори відбуватимуться на "технічному рівні".

Але для досягнення прогресу, за його словами, обидві сторони мають піти на поступки.

"Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що, знаєте, всі повинні бути готові, не тільки Україна", — сказав він.

Пізніше представники президента України уточнили Financial Times, що тристороння зустріч ще не була повністю підтверджена і що українська та американська сторони очікують відповіді Росії.

Очікується, що спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер обговорять цю ідею з Володимиром Путіним 22 січня. Їхній літак уже приземлився в Москві.

Віткофф заявив, що він і Кушнер вирушать "відразу в Абу-Дабі" після зустрічі в Кремлі.

Високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах, заявив, що Київ скерує свого головного перемовника Рустема Умерова, главу адміністрації Зеленського і колишнього главу військової розвідки Кирила Буданова і Давида Арахамію, лідера керівної партії президента в парламенті.

Український чиновник сказав, що вони очікують зустрічі з російськими військовими, ГРУ і Кирилом Дмитрієвим, головою Російського фонду прямих інвестицій.

Росія цього тижня повідомила США, що Путін відкритий для проведення паралельних переговорів з Україною, при цьому посередники курсуватимуть між делегаціями. Однак Москва не заявила про готовність до тристоронніх переговорів.

Формат, запропонований Путіним, за словами джерела, аналогічний переговорам, що відбулися в Абу-Дабі в листопаді минулого року, де українські та російські переговірники зустрічалися окремо з американськими офіційними особами, але не спілкувалися безпосередньо один з одним.

Якщо Путін прийме пропозицію США, ця зустріч стане першою зустріччю американських офіційних осіб з російськими та українськими колегами з моменту повернення Трампа до влади минулого року.

Україна і Росія зустрічалися торік у Стамбулі протягом трьох раундів переговорів, які завершилися без істотного прогресу.

Путін затягує узгодження мирного плану, розробленого минулого року за значної участі Росії та підтримуваного США, і наполягає на тому, щоб будь-яка мирна угода відповідала його максималістським вимогам щодо припинення майже чотирирічної війни.

Росія також дала зрозуміти, що відхилить поправки, внесені згодом до плану Україною та її європейськими союзниками.

Нинішній план із 20 пунктів "здебільшого з'явився тому, що українці та європейці відкинули всі пункти, які хвилювали Путіна, з початкового плану з 28 пунктів", — сказало джерело в Москві. — Про що тут говорити? Очевидно, Путін на це не згоден".

Переговори України зі США здебільшого зосереджені на територіальних поступках, які Росія зажадала як попередню умову для будь-якого врегулювання.

Виступаючи на окремому заході, присвяченому Україні, в Давосі в четвер уранці, Віткофф заявив про значний прогрес і про те, що "справа йде до завершення".

"Я думаю, ми звели все до одного питання... а це означає, що воно вирішиться", — сказав він. Але Путін також зажадав широких переговорів з інших питань, включно з повною перебудовою європейської архітектури безпеки, а також масштабними внутрішніми змінами в Україні, які міцно введуть країну в орбіту впливу Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив раніше цього тижня, що "Москва вимагатиме встановлення більш поступливого уряду в Києві".

Хоча прогрес на полі бою залишається повільним, Росія останніми тижнями активізувала кампанію повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі України, залишивши Київ і низку інших міст країни без електрики, опалення та води в умовах найсуворішої зими за час повномасштабної війни.

За словами двох джерел, знайомих із перебігом переговорів, США та Україна обговорювали пропозицію про часткове припинення вогню, в рамках якої Москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Києвом атак на російські нафтопереробні заводи і танкери "тіньового флоту".

Переговори з Росією щодо цієї пропозиції не перебувають на просунутій стадії, сказало одне з джерел, додавши, що Путін навряд чи погодиться, оскільки розглядає удари по українській енергетичній інфраструктурі як важливий важіль тиску.

Високопоставлений український чиновник заявив, що Київ також з побоюванням ставиться до припинення вогню в енергетичній сфері через свою систему ДРС (дальньої дії). Одна з програм виявилася успішною в нанесенні ударів по російських нафтогазових об'єктах, а останнім часом і по нафтових танкерах у Чорному та Середземному морях, які підживлюють військову машину Кремля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, чого чекає від майбутньої тристоронньої зустрічі в ОАЕ. Але за його словами, Путін навряд чи хоче завершувати бойові дії.

