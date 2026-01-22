Переговоры в Абу-Даби: России могут предложить энергетическое перемирие с Украиной, — FT

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что поддерживает встречу своей команды переговорщиков с российскими и американскими коллегами на нейтральной территории. Но Россия пока не дала согласие.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что трехсторонняя встреча, как ожидается, состоится в пятницу и субботу в столице ОАЭ. Россия пока не подтвердила свое согласие на встречу, пишет Financial Times.

Стоит отметить, что буквально час назад самолет спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера приземлился в Москве.

"Лучше, чем вообще не вести диалог", — сказал Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что переговоры будут проходить на "техническом уровне".

Но для достижения прогресса, по его словам, обе стороны должны пойти на уступки.

Відео дня

"Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, знаете, все должны быть готовы, не только Украина", — сказал он.

Позже представители президента Украины уточнили Financial Times, что трехсторонняя встреча еще не была полностью подтверждена и что украинская и американская стороны ожидают ответа России.

Ожидается, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудят эту идею с Владимиром Путиным 22 января. Их самолет уже приземлился в Москве.

Уиткофф заявил, что он и Кушнер отправятся "сразу в Абу-Даби" после встречи в Кремле.

Высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах, заявил, что Киев направит своего главного переговорщика Рустема Умерова, главу администрации Зеленского и бывшего главу военной разведки Кирилла Буданова и Давида Арахамию, лидера правящей партии президента в парламенте.

Украинский чиновник сказал, что они ожидают встречи с российскими военными, ГРУ и Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций.

Россия на этой неделе сообщила США, что Путин открыт для проведения параллельных переговоров с Украиной, при этом посредники будут курсировать между делегациями. Однако Москва не заявила о готовности к трехсторонним переговорам.

Формат, предложенный Путиным, по словам источника, аналогичен переговорам, состоявшимся в Абу-Даби в ноябре прошлого года, где украинские и российские переговорщики встречались отдельно с американскими официальными лицами, но не общались напрямую друг с другом.

Если Путин примет предложение США, эта встреча станет первой встречей американских официальных лиц с российскими и украинскими коллегами с момента возвращения Трампа к власти в прошлом году.

Украина и Россия встречались в прошлом году в Стамбуле в течение трех раундов переговоров, которые завершились без существенного прогресса.

Путин затягивает согласование мирного плана, разработанного в прошлом году при значительном участии России и поддерживаемого США, и настаивает на том, чтобы любое мирное соглашение соответствовало его максималистским требованиям по прекращению почти четырехлетней войны.

Россия также дала понять, что отклонит поправки, внесенные впоследствии в план Украиной и ее европейскими союзниками.

Нынешний план из 20 пунктов "в основном появился потому, что украинцы и европейцы отбросили все пункты, которые волновали Путина, из первоначального плана из 28 пунктов", — сказал источник в Москве. - О чем тут говорить? Очевидно, Путин на это не согласен".

Переговоры Украины с США в основном сосредоточены на территориальных уступках, которые Россия потребовала в качестве предварительного условия для любого урегулирования.

Выступая на отдельном мероприятии, посвященном Украине, в Давосе в четверг утром, Уиткофф заявил о значительном прогрессе и о том, что "дело идет к завершению".

"Я думаю, мы свели все к одному вопросу… а это значит, что он разрешим", - сказал он. Но Путин также потребовал широких переговоров по другим вопросам, включая полную перестройку европейской архитектуры безопасности, а также масштабные внутренние изменения в Украине, которые прочно введут страну в орбиту влияния России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ранее на этой неделе, что "Москва потребует установления более сговорчивого правительства в Киеве".

Хотя прогресс на поле боя остается медленным, Россия в последние недели активизировала кампанию воздушных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, оставив Киев и ряд других городов страны без электричества, отопления и воды в условиях самой суровой зимы за время полномасштабной войны.

По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, США и Украина обсуждали предложение о частичном прекращении огня, в рамках которого Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота".

Переговоры с Россией по этому предложению не находятся на продвинутой стадии, сказал один из источников, добавив, что Путин вряд ли согласится, поскольку рассматривает удары по украинской энергетической инфраструктуре как важный рычаг давления.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев также с опаской относится к прекращению огня в энергетической сфере из-за своей системы ДРС (дальнего действия). Одна из программ оказалась успешной в нанесении ударов по российским нефтегазовым объектам, а в последнее время и по нефтяным танкерам в Черном и Средиземном морях, которые подпитывают военную машину Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от предстоящей трехсторонней встречи в ОАЭ. Но по его словам, Путин вряд ли хочет завершать боевые действия.

Также 22 января Владимир Зеленский обвинил страны Европы в том, что они "говорят, но не действуют", а Путин за 4 года войны до сих пор не понес юридической ответственности.