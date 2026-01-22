Встреча в ОАЭ: Зеленский раскрыл состав делегации и объяснил, почему Путин не хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать боевые действия, потому что еще не достиг своих целей. При этом документ о гарантиях безопасности США уже готов, но он будет подписан после завершения войны.

О предстоящей трехсторонней встрече в ОАЭ и своих ожиданиях от мирных переговоров Зеленский рассказал во время общения с журналистами на форуме в Давосе 22 января. По его словам, Путин вряд ли хочет завершать боевые действия в ситуации, когда он и его армия не достигли поставленных в начале войны целей, и при этом понесли большие потери.

"Он действительно этого не хочет. Но их экономика уже истощена, и их армия очень уставшая. Однако и наша армия тоже уставшая, но мы честны и говорим об этом. Мы делаем все возможное, и наши солдаты отдают все силы, но 35 тысяч российских солдат погибают ежемесячно. И число будет расти", — сказал президент.

Відео дня

Он добавил, что от Кремля зависит, будет продолжаться война или нет.

Также Зеленский рассказал, каким будет состав украинской делегации на трехсторонних мирных переговорах Украины, РФ и США в Объединенных Арабских Эмиратах, которые начнутся 23 января. По его словам, поедет вся украинская группа, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, а также президент попросил вылететь из Киева начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова, чтобы на переговорах были представлены и военные.

"Да, это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков. Посмотрим, какой будет результат", — прокомментировал предстоящие переговоры Зеленский.

Кроме того, президент Украины сообщил, что документ о гарантиях безопасности готов, и это проговорили во время встречи с делегацией США и президентом Дональдом Трампом. Однако подписание этого соглашения состоится только после завершения войны в Украине.

"Мы закончили с документом. Документ должен быть подписан сторонами, президентами, а затем он будет передан в национальные парламенты в Соединенных Штатах и Украине", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе анонсировал первые мирные переговоры между Украиной, США и РФ в ОАЭ 23 января.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом 22 января Владимир Зеленский обвинил страны Европы в том, что они"говорят, но не действуют", а Путин за 4 года войны до сих пор не понес юридической ответственности.