Зустріч в ОАЕ: Зеленський розкрив склад делегації та пояснив, чому Путін не хоче миру

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін не хоче припиняти бойові дії, бо ще не досягнув своїх цілей. При цьому документ про гарантії безпеки США вже готовий, але він буде підписаний після завершення війни.

Про майбутню тристоронню зустріч в ОАЕ та свої очікування від мирних переговорів Зеленський розповів під час спілкування з журналістами на форумі в Давосі 22 січня. За його словами, Путін навряд чи хоче завершувати бойові дії в ситуації, коли він і його армія не досягнули поставлених на початку війни цілей, та при цьому зазнали великих втрат.

"Він справді цього не хоче. Але їхня економіка вже виснажена, і їхня армія дуже втомлена. Проте і наша армія теж втомлена, але ми чесні та говоримо про це. Ми робимо все можливе, і наші солдати віддають усі сили, але 35 тисяч російських солдатів гинуть щомісяця. І число буде зростати", — сказав президент.

Він додав, що від Кремля залежить, триватиме війна чи ні.

Також Зеленський розповів, яким буде склад української делегації на тристоронніх мирних переговорах України, РФ і США в Об’єднаних Арабських Еміратах, які почнуться 23 січня. За його словами, поїде вся українська група, зокрема секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, а також президент попросив вилетіти з Києва начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова, щоб на перемовинах були представлені і військові.

"Так, це буде тристороння зустріч на рівні перемовників. Подивимося, який буде результат", — прокоментував майбутні переговори Зеленський.

Крім того, президент України повідомив, що документ про гарантії безпеки готовий, і це проговорили під час зустрічі з делегацією США та президентом Дональдом Трампом. Однак підписання цієї угоди відбудеться лише після завершення війни в Україні.

"Ми закінчили з документом. Документ має бути підписаний сторонами, президентами, а потім він буде переданий до національних парламентів у Сполучених Штатах та Україні", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на форумі в Давосі анонсував перші мирні переговори між Україною, США та РФ в ОАЕ 23 січня.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 22 січня Володимир Зеленський звинуватив країни Європи в тому, що вони "говорять, але не діють", а Путін за 4 роки війни досі не поніс юридичної відповідальності.