"Європа говорить, але не діє": Зеленський виступив після перемовин із Трампом у Давосі (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі заявив, що життя українців нагадує сюжет фільму "День бабака". Він також звернув увагу, що через чотири роки війни Путін досі не поніс юридичної відповідальності.

Зокрема, на YouTube-каналі Офісу Президента оприлюднили трансляцію виступу Зеленського, у якій він нагадав, що минулого року у Давосі завершив свою промову словами про те, що Європа має знати, як себе захистити, і зазначив, що за рік нічого не змінилося.

Крім того, він порівняв повсякденне життя українців із фільмом "День бабака": "Ніхто не хоче жити, як у "Дні бабака", але українці живуть".

Також Зеленський зазначив, що міжнародна спільнота має різний досвід притягнення лідерів до відповідальності. Зокрема, Ніколаса Мадуро відправили до суду, а Путіна на 4 рік війни — ні.

"Факт є фактом — Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертий рік великої війни в Європі", — зауважив президент.

Президент України також наголосив, що досі не створено трибуналу щодо російських воєнних злочинів, який був анонсований ще влітку 2025 року, і зазначив, що навіть будівля для його розміщення не виділена. Він підкреслив, що затягування процесу, на його думку, свідчить про брак політичної волі Європи, де часто інші питання вважаються більш нагальними, ніж справедливість.

Також під час виступу Зеленський зазначив, що постачання російської нафти уздовж європейських узбереж сприяє фінансуванню війни проти України, і наголосив на необхідності її зупинки, конфіскації та використання на благо європейських країн. Він також підкреслив, що жодні гарантії безпеки для України не працюють без активної участі США, а питання припинення вогню залишаються невирішеними, тоді як Росія продовжує виробляти ракети.

"Це правда, що відбулося багато зустрічей, але Європа досі не досягла навіть того моменту, щоб мати дім для трибуналу, адже справи та реальна робота відбуваються всередині. Чого бракує? Часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість", — зауважив посадовець.

Крім того, президент звернув увагу на провал європейських союзників у підтримці протестів у Білорусі 2020 року, через що тепер російські ракети "Орешник" розміщені в межах досяжності більшості європейських столиць. Також він повторив заклик до створення "Об’єднаних збройних сил" Європи, які могли б ефективно захищати континент.

"Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відповість?", — поцікавився президент.

Серед іншого, Зеленський повідомив, що обговорення завершення війни з партнерами триває, а документи щодо цього практично готові. Він зазначив, що Україна працює з повною відданістю і чесністю, і підкреслив необхідність готовності Росії до завершення війни.

"Це справді має значення. Україна працює чесно і з повною відданістю. Це приносить результат. Росія має бути теж готова, щоб завершити цю війну", — пояснив він.

