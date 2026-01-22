"Усі хочуть завершення війни": Трамп після зустрічі з Зеленським анонсував перемовини з Путіним

Президент США після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що російсько-українська війна повинна завершитись. За його словами, зустріч з українським лідером була вдалою.

Заяви Трампа після зустрічі з Зеленським публікує медіа Sky News. Завершення зустрічі президентів підтвердив журналістам речник українського президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда". Вона тривала близько 50 хвилин.

Журналісти SkyNews зазначили, що на питання про шанси на укладення угоди Трамп відповів: "Подивимося, що буде".

"Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з президентом Путіним. У мене була дуже гарна зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", — сказав президент США.

При цьому він зазначив, що не обговорював із Зеленським його вступ до "Ради миру".

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин також назвав зустріч Зеленського і Трампа "хорошою" — його слова передає NV.

Нагадаємо, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю 21 січня виправдав удари РФ по Україні станом війни та заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче укладення мирної угоди. При цьому він погодився з оцінками української сторони щодо готовності угоди на 90%.

Трамп 20 січня казав, що досі не зміг закінчити російсько-українську війну, бо "коли Росія готова — Україна не готова, а коли Україна готова — Росія не готова" до мирної угоди.

